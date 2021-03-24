Франция - Украина: где смотреть, составы команд и прогнозы букмекеров

Андрей Шевченко, главный тренер сборной Украины / УАФ

Сегодня вечером, в среду, 24 марта Украина в рамках квалификации на Чемпионат мира на выезде сыграет с чемпионами мира – сборной Франции.

Прошлогодняя встреча команд завершилась уничтожением подопечных Андрея Шевченко с унизительным счетом 1:7, который стал рекордным разгромом в истории сборной. Сегодня украинская национальная команда попытается взять реванш.

Франция - Украина - прогноз

Перед матчем первого тура кажется, что французы находятся в значительно более выигрышной ситуации. Помимо фактора домашнего поля и значительно более высокого уровня игроков, в пользу команды Дидье Дешама играет и фактор длинной паузы (четыре месяца без игр) – состав "мушкетеров" таков, что отсутствие сыгранности в условиях индивидуального мастерства будет отражаться на хозяевах меньше, чем на гостях. Да и вообще Франция за последние три года проиграла лишь четыре поединка.

Кроме того, и сборная Украины не слишком впечатляет – за весь прошлый год, когда были товарищеские поединки и матчи Лиги наций, Украина смогла добиться победы только в двух встречах.

Наконец, в отличие от чемпионов мира, где серьезных кадровых потерь нет, у сборной Украины выпало три игрока – Степаненко, Цыганков и Беседин.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко, впрочем, заявил, что после 1:7 выводы были сделаны.

"Мы будем играть официальный матч – это другая концентрация. Я уважаю эту команду, тренера. Они действующие чемпионы мира, имея такой состав и хорошую команду. Мы серьезно готовимся, у нас есть план на игру. У нас есть определенные задумки на игру с Францией. К сожалению, очень мало времени. Исходим из ситуации, что первый раз играем три матча, в этом тоже есть сложность. Несмотря на это, мы с хорошим настроением вылетаем и будем готовиться к матчу", – сказал Шевченко в эфире ютуб-канала УАФ.

Украина – Франция – статистика встреч

Французы всегда были командой топовой, и всегда для сборной Украины крайне неудобной. Всего сборные сыграли друг с другом десять матчей, из которых победителем украинцы вышли всего однажды – в стыковом домашнем матче 2013 года при наставнике Фоменко. Полная статистика нашей сборной против "петухов" выглядит следующим образом:

Матчей : 10

: 10 Победа : 1

: 1 Ничьих : 3

: 3 Поражений : 6

: 6 Разница мячей : 6-21

Франция – Украина – составы команд

Предположительные составы по сообщениям СМИ выглядят пока так. Настоящие мы узнаем за час до матча.

Франция : Льорис - Эрнандес, Кимпембе, Варан, Менди - Рабио, Канте, Погба - Гризманн - Жиру, Мбаппе

: Льорис - Эрнандес, Кимпембе, Варан, Менди - Рабио, Канте, Погба - Гризманн - Жиру, Мбаппе Украина : Бущан - Караваев, Кривцов, Матвиенко, Соболь - Сидорчук - Малиновский, Зинченко - Марлос, Зубков - Яремчук

Заявка сборной Украины на матч с Францией (по номерам) выглядит так.

1. Георгий Бущан, 2. Эдуард Соболь, 3. Илья мешкотно 4. Сергей Кривцов, 5. Сергей Сидорчук, 6. Александр Сирота, 7. Николай Шапаренко, 8. Руслан Малиновский, 9. Роман Яремчук, 10 Евгений Коноплянка, 11. Марлос, 12. Андрей Пятов, 13. Ефим Конопля, 14 Богдан Михайличенко, 15 Александр Зубков, 16 Виталий Миколенко, 17. Александр Зинченко, 18 Евгений Макаренко, 19 Жуниор Мораес, 20. Виктор Коваленко, 21 . Александр Караваев, 22 Николай Матвиенко, 23 Анатолий Трубин.

Из футболистов, которые сейчас находятся во Франции, в заявку на игру против действующих чемпионов мира не попали Андрей Ярмоленко, Владимир Шепелев, Александр Тимчик, Дмитрий Резник и Андрей Лунин.

Франция – Украина – прогнозы букмекеров

Букмекеры категорически не верят в возможность подопечных Шевченко увезти из Франции победу, предлагая коэффициент от 12.8 до 15. То есть, в случае, если ставка пройдет, за каждую гривну отгадавший исход получит до 15 гривен. Ничья, по их мнению, в четыре раза более реалистичный результат для Украины.

Соответственно, букмекерские конторы практически не сомневаются в победе хозяев.

Кроме того, согласно букмекерам, Украина пропустит как минимум один мяч в свои ворота.

Франция - Украина - где смотреть

Поединок национальных сборных будут показывать сразу два телеканала – смотреть матч Франция - Украина можно будет как на канале "Украина", так и на канале "Футбол 1". Начало трансляции – 21.45 по киевскому времени.