СМИ узнали, почему в матче со Швейцарией УЕФА присудил техпоражение Украине

Лига наций - Украина - Швейцария: почему УЕФА присудил поражение Украине / УАФ

УЕФА присудил Украине техническое поражение в матче со Швейцарией, так как у украинской команды не была предусмотрена полная замена состава.

Как сообщает Football.ua, в мотивационной части решения Апелляционного комитета УЕФА главной причиной технического поражения сборной Украины называется то, что после положительных тестов на коронавирус в Германии УАФ не предусмотрела потенциальной необходимости полной замены команды. И это несмотря на то, что по сборной Украины прошлась массовая волна COVID-19.

Теперь у УАФ есть 10 дней на изучение документа. После этого украинская сторона имеет право подать иск в Спортивный Арбитражный суд в Лозанне.

Напомним, что техническое поражение Швейцарии откинуло украинскую команду на последнее место и, как следствие, сместило в Лигу группы В Лиги наций.

Матч Швейцария – Украина отменили: