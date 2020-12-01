СМИ узнали, почему в матче со Швейцарией УЕФА присудил техпоражение Украине

Теперь у УАФ есть 10 дней на подачу иска в Спортивный Арбитражный суд в Лозанне.
УЕФА присудил Украине техническое поражение в матче со Швейцарией, так как у украинской команды не была предусмотрена полная замена состава.
Как сообщает Football.ua, в мотивационной части решения Апелляционного комитета УЕФА главной причиной технического поражения сборной Украины называется то, что после положительных тестов на коронавирус в Германии УАФ не предусмотрела потенциальной необходимости полной замены команды. И это несмотря на то, что по сборной Украины прошлась массовая волна COVID-19.
Теперь у УАФ есть 10 дней на изучение документа. После этого украинская сторона имеет право подать иск в Спортивный Арбитражный суд в Лозанне.
Напомним, что техническое поражение Швейцарии откинуло украинскую команду на последнее место и, как следствие, сместило в Лигу группы В Лиги наций.
Матч Швейцария – Украина отменили:
- Матч группового этапа Лиги наций Швейцария – Украина был отменен из-за вспышки коронавируса в сборной Украине.
- Главный врач кантона Люцерн после выявления случаев заражения коронавирусом отправил всю делегацию Украины на карантин.
- Однако, по регламенту УЕФА, у команды Андрея Шевченко было достаточно футболистов и поединок можно было проводить.