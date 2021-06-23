Україна вперше в історії пробилася в плей-офф Євро

Грандіозно для нашої команди склалися останні матчі в групі Е.
Сьогодні, завдяки результатам в групі Е команда Андрія Шевченка залишається на Євро-2020 і вперше пробилася в плей-офф чемпіонату Європи.
Крім того, збірні Швеції та Іспанії вийшли в плей-офф з групи E. Словаччина посіла третє місце, але не потрапила в 1/8 фіналу.
Збірна Іспанії розгромила Словаччину (5:0), а шведи обіграли поляків (3:2). Такі результати означають, що Словаччина на третьому місці в цій групі поступається за додатковими показниками (різниця голів) Україні.
В 1/8 фіналу суперником команди Андрія Шевченка на 99 відсотків буде перша команда з групи Е Швеція. Цей матч відбудеться у вівторок, 29 червня, в Глазго.
Однак, остаточно стане відомо з ким збірна України зустрінеться в 1/8 фіналу завтра.
Варто відзначити, що це вперше у своїй історії збірна України змогла вийти з групи на чемпіонаті Європи.
читайте такожУкраїна-Австрія 0: 1, збірна Шевченка програла третій матч на Євро-2020
Збірна України на Євро-2020 - про що раніше повідомляв Главред:
- Українська збірна у своєму першому матчі групи C на чемпіонаті Європи з футболу-2020 поступилася (2:3) збірній Нідерландів.
- У другому матчі групового турніру збірна України обіграла Північну Македонію з рахунком 2:1.
- Однак третій матч Україна програла Австрії 0:1.