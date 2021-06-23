Україна вперше в історії пробилася в плей-офф Євро

Збірна Україна на Євро-2020 / Reuters

Сьогодні, завдяки результатам в групі Е команда Андрія Шевченка залишається на Євро-2020 і вперше пробилася в плей-офф чемпіонату Європи.

Крім того, збірні Швеції та Іспанії вийшли в плей-офф з групи E. Словаччина посіла третє місце, але не потрапила в 1/8 фіналу.

Збірна Іспанії розгромила Словаччину (5:0), а шведи обіграли поляків (3:2). Такі результати означають, що Словаччина на третьому місці в цій групі поступається за додатковими показниками (різниця голів) Україні.

В 1/8 фіналу суперником команди Андрія Шевченка на 99 відсотків буде перша команда з групи Е Швеція. Цей матч відбудеться у вівторок, 29 червня, в Глазго.

Однак, остаточно стане відомо з ким збірна України зустрінеться в 1/8 фіналу завтра.

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Варто відзначити, що це вперше у своїй історії збірна України змогла вийти з групи на чемпіонаті Європи.

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