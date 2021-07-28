Українських легкоатлетів за день до старту відсторонили від Олімпіади-2020

Олімпійські ігри в Токіо-2020 / Reuters

У Токіо на Олімпійських іграх-2020 трьох українських легкоатлетів відсторонили від участі, повідомляється на сайті незалежного органу по боротьбі з негативними явищами в легкій атлетиці (AIU).

При цьому імена спортсменів не називаються. Як йдеться в офіційному релізі, причиною такого рішення стало порушення 15-го пункту антидопінгових правил.

В ньому говориться, що спортсмен зобов'язаний пройти три допінг-тести у позасорівневий період. Ці тести повинні відбутися з інтервалом не менше 21 дня протягом 10 місяців.

Крім українців у списку відсторонених легкоатлетів присутні представники Білорусі, Ефіопії, Нігерії, Марокко та Кенії. Всього 20 осіб.

Нагадаємо, що олімпійські змагання з легкої атлетики стартують в Токіо в п'ятницю, 30 липня.

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Варто відзначити, що раніше з Олімпіади-2020 в Токіо за рішенням Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA) зняли титуловану українську триатлонистку Юлію Елистратову. Пізніше прессекретар Федерації триатлону України заявив, що в організмі атлетки не знайдено ніякого забороненого препарату.

Україна на Олімпіаді в Токіо: головне

Нагадаємо, що 23 липня в столиці Японії, Токіо стартували літні Олімпійські ігри-2020. Олімпіада повинна була пройти в минулому році, але через пандемію була перенесена. З метою маркетингу 2020-й вирішили зберегти в назві.

Першу медаль в Токіо Україні принесла дзюдоїстка Дар'я Білодід. Вона виграла бронзу. У другий день змагань бронзову нагороду виграв шпажист Ігор Рейзлін. Третя медаль на рахунку пари Стрільців Омельчук-Костевич - теж бронза.