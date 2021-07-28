УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Спорт

Українських легкоатлетів за день до старту відсторонили від Олімпіади-2020

28 липня 2021, 23:40

Причиною такого рішення стало порушення 15-го пункту антидопінгових правил.

1627504585-2789.JPG
Олімпійські ігри в Токіо-2020 / Reuters

У Токіо на Олімпійських іграх-2020 трьох українських легкоатлетів відсторонили від участі, повідомляється на сайті незалежного органу по боротьбі з негативними явищами в легкій атлетиці (AIU).

При цьому імена спортсменів не називаються. Як йдеться в офіційному релізі, причиною такого рішення стало порушення 15-го пункту антидопінгових правил.

В ньому говориться, що спортсмен зобов'язаний пройти три допінг-тести у позасорівневий період. Ці тести повинні відбутися з інтервалом не менше 21 дня протягом 10 місяців.

Крім українців у списку відсторонених легкоатлетів присутні представники Білорусі, Ефіопії, Нігерії, Марокко та Кенії. Всього 20 осіб.

Нагадаємо, що олімпійські змагання з легкої атлетики стартують в Токіо в п'ятницю, 30 липня.

Реклама
false

Варто відзначити, що раніше з Олімпіади-2020 в Токіо за рішенням Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA) зняли титуловану українську триатлонистку Юлію Елистратову. Пізніше прессекретар Федерації триатлону України заявив, що в організмі атлетки не знайдено ніякого забороненого препарату.

Україна на Олімпіаді в Токіо: головне

Нагадаємо, що 23 липня в столиці Японії, Токіо стартували літні Олімпійські ігри-2020. Олімпіада повинна була пройти в минулому році, але через пандемію була перенесена. З метою маркетингу 2020-й вирішили зберегти в назві.

Першу медаль в Токіо Україні принесла дзюдоїстка Дар'я Білодід. Вона виграла бронзу. У другий день змагань бронзову нагороду виграв шпажист Ігор Рейзлін. Третя медаль на рахунку пари Стрільців Омельчук-Костевич - теж бронза.

Токио Олімпіада-2020
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Вживання улюбленого всіма овоча може збільшити ризик трьох серйозних захворюваньВживання улюбленого всіма овоча може збільшити ризик трьох серйозних захворювань Кравчуку стало гірше: експрезидент не може самостійно дихати - ЗМІКравчуку стало гірше: експрезидент не може самостійно дихати - ЗМІ Харків'янка стала "зіркою" Мережі, напаскудивши в під'їздіХарків'янка стала "зіркою" Мережі, напаскудивши в під'їзді "Повинні готуватися до повномасштабної війни": волонтер озвучила невтішний прогноз щодо Донбасу"Повинні готуватися до повномасштабної війни": волонтер озвучила невтішний прогноз щодо Донбасу "Що за пожежа": Ані Лорак не вмістила апетитні форми в крихітне бікіні"Що за пожежа": Ані Лорак не вмістила апетитні форми в крихітне бікіні

Останні новини

17:04

На "Азовсталі" з'явиться нова газоочистка: це допоможе локалізувати неорганізовані викиди

16:50

Дружина Джеджули звинуватила його в побитті і приниженні - телеведучий публічно відповів

16:43

Загроза самосуду: будинок звинуваченого у вбивстві дівчинки на Харківщині підлітка взяли під охорону Відео

16:38

Нові правила на дорогах України: водії та пасажири носитимуть світловідбиваючі жилети

16:34

Консервована кукурудза на зиму: найсмачніший рецепт Відео

Реклама
16:06

На популярному курорті в Туреччині великі лісові пожежі: полум'я поблизу готелів Відео

15:59

Скандальна Анна Болейн Джоді Тернер-Сміт зібралася на головну роль у кінокомікс Marvel

15:52

Спецперепустки для проїзду в транспорті: Ляшко розповів про підготовку до нового локдауну Відео

15:31

У Слузі народу пояснили слова Арахамії про розмову Зеленського з Байденом на підвищених тонах

15:20

Поборемося за бронзу: перша ракетка України сенсаційно поступилася у півфіналі Олімпіади Відео

15:17

"Велике будівництво" Зеленського розпочинає у 2022 році масштабне оновлення обласних лікарень

15:05

Улюбленець фортуни і пестун долі: що обіцяє Стрільцеві гороскоп на серпень 2021

14:53

Одягнув футболку з гербом Росії і пішов на роботу: у супермаркеті Києва стався резонансний інцидент Відео

14:52

Українцям накрутили ціни на газ: кому доведеться розщедритися з 1 серпня Відео

14:43

Лариса Ніцой зі смаком присоромила гурт Green Grey за огидний скандал

14:23

"Після українців чистить": на Буковині турист-німець постійно прибирає сміття на пляжі

13:55

Netflix зобов'яже акторів вакцинуватися від коронавірусу

13:55

Користь кофеїну для здоров'я: проти якого смертельного захворювання бореться кава Відео

13:53

"Пошук порозуміння" з Путіним і війна в Україні: в ЄС закликали до перемовин з Росією Відео

13:49

Помер у свій день народження: похід до стоматолога закінчився для вінничанина трагедією Відео

Реклама
13:48

Вбивство 6-річної дівчинки на Харківщині: підліток зізнався у страшному злочині

13:43

У МОЗ налякали українців введенням QR-кодів на прохід в публічні місця

13:26

Стало відомо про стан Боба Оденкерка після серцевого нападу

13:03

Що робити при ДТП в Україні: алгоритм дій у разі аварії

12:55

Розжарить по максимуму: українців попередили про аномальне пекло в серпні Відео

12:41

В Україні можуть скасувати масковий режим: у МОЗ назвали умову Відео

12:39

Коли день Іллі: дата, традиції і заборони свята

12:36

У Києві вибухнула саморобна бомба в поштоматі "Нової Пошти". Потім вибух стався в Одесі

12:33

Ми показали, що Україна може робити трансплантації, — Оксана Дмитрієва

12:32

"Медовий, як світанок": Настя Каменських показала пружний бюст в шикарному ракурсі

12:31

"Вам всім капець": у Києві "шишка" з ДФС потрапила в скандал з п'янкою за кермом Відео

12:30

МОЗ оголосило про "загрозливу тенденцію" COVID-19 у Києві, Харківській та Луганській областях Відео

11:58

У Польщі автобус з дітьми не розминувся з вантажівкою: багато постраждалих Відео

11:48

Прогорить, але надихнеться: що обіцяє гороскоп на серпень 2021 Скорпіону

11:43

Кубраков про історичну подію Великого будівництва: вантовий міст з'єднав Хортицю і лівий берег Запоріжжя

11:36

"Welcome to Ukraine": у Борисполі прикордонник здав копам росіянина, який запропонував йому хабар Відео

11:33

Відчепили 9 вагонів: на поїзді Інтерсіті Київ – Херсон спалахнула пожежа

11:29

Жорстоке вбивство 6-річної Мирослави Третяк на Харківщині: всі подробиці

11:11

Анна Богдан несподівано вибухнула звинуваченнями в лицемірстві Юлі Зайки

10:43

"Споконвічно російське місто": в Харкові розгорівся новий мовний скандал

Реклама
10:33

"Шантажували б весь світ": Арахамія назвав відмову від ядерної зброї в Україні помилкою Відео

10:29

Бив цуценят об землю і вішав: що відомо про 13-річного підозрюваного у вбивстві 6-річної Мирослави

10:26

Ціна на газ у Європі б'є нові рекорди: Україна закликала ЄС завдати удару по Газпрому

10:00

Круїз по джунглях 2021 - рецензія та огляд нового шедевра зі "Скелею" Відео

09:54

На Харківщині зникла 6-річна дівчинка: дитину знайшли мертвою

09:36

Ефективність COVID-вакцини від Pfizer знижується до 84% через півроку – дослідження Відео

09:15

Заготівля на осінь: чому Зеленський масово звільняє силовиків

09:08

Синоптик оголосив штормове попередження: майже всю Україну накриють грози Відео

08:56

Підтримка оборонної могутності України і космос: Зеленський і Байден підпишуть у США три документи Відео

08:21

Коронавірус в Україні прискорився: зросла кількість хворих і жертв за добу

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти