Украинских легкоатлетов за день до старта отстранили от Олимпиады-2020

Олимпийские игры в Токио-2020 / Reuters

В Токио на Олимпийских играх-2020 трех украинских легкоатлетов отстранили от участия, сообщается на сайте Независимого органа по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике (AIU).

При этом имена спортсменов не называются. Как говорится в официальном релизе, причиной такого решение стало нарушение 15-го пункта антидопинговых правил.

В нем говорится, что спортсмен обязан пройти три допинг-теста во внесоревновательный период. Эти тесты должны состоятся с интервалом не менее 21 дня в течение 10 месяцев.

Кроме украинцев в списке отстраненных легкоатлетов присутствуют представители Беларуси, Эфиопии, Нигерии, Марокко и Кении. Всего 20 человек.

Напомним, что олимпийские соревнования по легкой атлетике стартуют в Токио в пятницу, 30 июля.

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Стоит отметить, что ранее с Олимпиады-2020 в Токио по решению Всемирного антидопингового агентства (WADA) сняли титулованную украинскую триатлонистку Юлию Елистратову. Позже пресс-секретарь Федерации триатлона Украины заявил, что в организме атлетки не найдено никакого запрещенного препарата.

Украина на Олимпиаде в Токио: главное

Напомним, что 23 июля в столице Японии, Токио стартовали летние Олимпийские игры-2020. Олимпиада должна была пройти в прошлом году, но из-за пандемии была перенесена. В целях маркетинга 2020-й решили сохранить в названии.

Первую медаль в Токио Украине принесла дзюдоистка Дарья Белодед. Она выиграла бронзу. Во второй день соревнований бронзовую награду выиграл шпажист Игорь Рейзлин. Третья медаль на счету пары стрелков Омельчук-Костевич – тоже бронза.