У Луцьку помер знаменитий український футболіст

Помер Володимир Дикий / fcvolyn.net

Помер знаменитий український футболіст Володимир Дикий. Він довгі роки був тренером у ФК Волинь.

Як повідомляє пресслужба ФК Волинь Луцьк, серце спортсмена зупинилося 28 липня в Луцьку.

Що стало причиною смерті Володимира Петровича - поки не уточнюється. Інформація про дату і місце прощання стане відомою пізніше.

У клубі від свого імені і всієї футбольної громадськості висловили співчуття родині видатного спортсмена: "Людину, Футболіста і Тренера з великої літери, чоловіка і батька, бомбардира і легенди волинського спорту".

Дикого називають одним з найкращих бомбардирів "Волині" в історії клубу. Він забив 91 гол у ворота команд-суперниць по чемпіонатах і Кубках СРСР і України. Він у "золотому" сезоні в 1989 році встановив рекорд за кількістю голів за один сезон - 22 м'ячі.

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"Володимир Дикий був одним з творців чи не головного успіху в історії "хрестоносців" - перемоги у Другій лізі союзного чемпіонату 1989 року, а також постійним бомбардиром "Волині"", - розповіли в клубі.

Володимир Петрович Дикий народився 15 лютого 1962 року в Червонограді під Львовом. З юнацьких років сильно захопився футболом, і в 20-річному віці став майстром спорту.

За свою спортивну кар'єру Дикий грав у таких клубах як: львівські Карпати, харківський Металіст, та багато інших українських клубів.

У Кубку України він провів 17 матчів, і забив 5 голів.

Після завершення кар'єри футболіста Володимир Дикий - його ще називали в спортивних колах "Дикун" - залишився в "Волині", і працював тренером юнацьких, молодіжних команд клубу, а також у штабі Віталія Кварцяного в УПЛ.

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У мережі сумують через смерть знаменитого футболіста, називають його справжньою легендою волинського футболу, і згадують доброю людиною, мудрим тренером і видатним спортсменом.

"Дійсно ЛЕГЕНДА! Дуже шкода, співчуття", "Був шикарний півзахисник! Під сьомим номером бігав...", "Сумно! Дуже сумно! Петрович, ви в наших серцях назавжди!", "Немає слів. Це просто шок. Ще б жити і жити. Йдуть кращі...",- пишуть користувачі Мережі.

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