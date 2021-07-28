В Луцке умер знаменитый украинский футболист

Умер Владимир Дикий / fcvolyn.net

Умер знаменитый украинский футболист Владимир Дикий. Он долгие годы был тренером в ФК Волынь.

Как сообщает пресс-службе ФК Волынь Луцк, сердце спортсмена остановилось 28 июля в Луцке.

Что стало причиной смерти Владимира Петровича - пока не уточняется. Информация о дате и месте прощания станет известной позже.

В клубе от своего имени и всей футбольной общественности выразили соболезнования семье выдающегося спортсмена: "человека, Футболиста и Тренера с большой буквы, мужа и отца, бомбардира и легенды волынского спорта".

Дикого называют одним из лучших бомбардиров "Волыни" в истории клуба. Он забил 91 гол в ворота команд-соперниц по чемпионатам и Кубках СССР и Украины. Он в "золотом" сезоне в 1989 году установил рекорд по количеству голов за один сезон - 22 мяча.

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"Владимир Дикий был одним из создателей едва ли не главного успеха в истории "Крестоносцев" - победы во Второй лиге союзного чемпионата 1989 года, а также постоянным бомбардиром "Волыни"", - рассказали в клубе.

Владимир Петрович Дикий родился 15 февраля 1962 года в Червонограде под Львовом. С юношеских лет сильно увлекся футболом, и в 20-летнем возрасте стал мастером спорта.

За свою спортивную карьеру Дикий играл в таких клубах за львовские Карпаты, харьковский Металист, и многие другие украинские клубы.

В Кубке Украины он провел 17 матчей, и забил 5 голов.

После завершения карьеры футболиста Владимир Дикий - его еще называли в спортивных кругах "Дикарь" - остался в "Волыни", и работал тренером юношеских, молодежных команд клуба, а также в штабе Виталия Кварцяного в УПЛ.

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В сети скорбят о кончине знаменитого футболиста, называют его настоящей легендой волынского футбола, и вспоминают добрым человеком, мудрым тренером и выдающимся спортсменом.

"Действительно ЛЕГЕНДА! Очень жалко, соболезнования", "Был шикарный полузащитник! Под седьмым номером бегал...", "Грустно! Очень грустно! Петрович, Вы в наших сердцах навсегда!", "Нет слов. Это просто шок. Еще бы жить и жить. Уходят лучшие...", - пишут пользователи Сети.

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