В Ивано-Франковске умер легендарный футболист киевского Динамо

Ярослав Думанский / Главком

В Ивано-Франковске скончался легендарный украинский футболист Ярослав Думанский. Об этом сообщается на официальном сайте футбольного клуба Динамо.

Ярослав Думанский родился 4 августа 1959 года в городе Станиславове (ныне Ивано-Франковск). С 13 лет он начал заниматься футболом и в 1976 году провел свой первый матч в первой лиге первенства СССР по футболу.

В юности Думанский играл за команду Ивано-Франковска, потом его пригласили во львовскую команду "Карпаты". Там он играл в первой и высшей лиге с 1977 по 1981 год. В 1979 году стал победителем первой лиги в составе "Карпат".

В 1981 году перешел в киевское "Динамо" и в том же году стал чемпионом СССР. В 1982 году – обладателем Кубка СССР и серебряным призером чемпионата страны.

В 1985 году сыграл один матч в высшей лиге за московское "Динамо". В 1986 году играл за харьковский "Металлист". С 1987 по 1990 – за ивано-франковскую команду "Прикарпатье". После завершения спортивной карьеры стал тренером в футбольной школе. Есть информация, что в последние годы Думанский подрабатывал таксистом.

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Напомним, ранее в Украине в возрасте 83 лет умер бывший главный тренер донецкого Шахтера и олимпийской сборной СССР по футболу Владимир Сальков.

Большую часть карьеры игрока Сальков провел в донецком клубе, с которым в 1961 и 1962 годах становился обладателем Кубка СССР.