Умер легендарный советский футболист

Знаменитый спортсмен играл в составе сборной Советского Союза.
В России на 84-м году жизни умер чемпион Европы по футболу 1960 года в составе сборной СССР Виктор Понедельник.
"Папочка, покойся с миром!" – написала его дочь Анастасия в Facebook.
О причинах смерти легендарного футболиста не сообщается.
Понедельник был автором "золотого гола" сборной СССР в финале чемпионата Европы 1960 года. В том матче советская команда обыграла сборную Югославии со счетом 2:1. Также футболист стал серебряным призером турнира в 1964 году. За сборную СССР он провел 29 матчей и забил 20 мячей. В 1960-1963 годах он четыре раза подряд признавался лучшим нападающим чемпионата СССР.
На протяжении футбольной карьеры Понедельник выступал за ростовские СКА и Ростсельмаш, также переходил в московские ЦСКА и Спартак, но не сыграл за столичные клубы ни одного матча.
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Ранее сообщалось, что 25 ноября, скончался легендарный аргентинский футболист, тренер сборной Аргентины Диего Марадона.
Вскрытие показало, почему Диего Марадона умер. По предварительным данным, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность, которая вызвала отек легких. Признаков насильственной смерти обнаружено не было.
Бывший врач аргентинского футболиста Альфред Кахе рассказал, что в последние дни жизни Марадона находился в депрессии и говорил, что сделал в своей жизни все, что мог.