Умер легендарный советский футболист

Виктор Понедельник умер / Фото: Reuters

В России на 84-м году жизни умер чемпион Европы по футболу 1960 года в составе сборной СССР Виктор Понедельник.

"Папочка, покойся с миром!" – написала его дочь Анастасия в Facebook.

О причинах смерти легендарного футболиста не сообщается.

Понедельник был автором "золотого гола" сборной СССР в финале чемпионата Европы 1960 года. В том матче советская команда обыграла сборную Югославии со счетом 2:1. Также футболист стал серебряным призером турнира в 1964 году. За сборную СССР он провел 29 матчей и забил 20 мячей. В 1960-1963 годах он четыре раза подряд признавался лучшим нападающим чемпионата СССР.

На протяжении футбольной карьеры Понедельник выступал за ростовские СКА и Ростсельмаш, также переходил в московские ЦСКА и Спартак, но не сыграл за столичные клубы ни одного матча.

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/ Фото: Twitter/Football Club Rostov