"Глубокая депрессия": врач раскрыл неожиданные детали смерти Марадоны

Диего Марадону слишком рано выписали из клиники, считает доктор Альфред Кахе.
В последние недели жизни эмоциональное состояние Диего Марадоны оставляло желать лучшего, заявил бывший врач аргентинского футболиста Альфред Кахе.
Как рассказал он в в эфире программы Telefе Noticia, в последние дни жизни Марадона находился в депрессии и говорил, что сделал в своей жизни все, что мог.
"Ему было очень грустно. Его психолог сказал мне, что он был в глубокой депрессии. Выражение "сделал все в своей жизни" мне не понравилось", - признался медик.
В то же время доктор Кахе заявил о том, что Марадона не получил необходимой медицинской помощи при лечении, которое он проходил в начале ноября.
Врач считает, что Марадону слишком рано выписали из клиники. По мнению медика, обследование сердечно-сосудистой системы не было проведено полностью. Он также добавил, что лечение Марадоны было неадекватным, а рядом с футболистом всегда должен был находиться врач
"Мне не казалась логичной его выписка. Диего должен был оставаться в больнице с другой инфраструктурой", - добавил Кахе.
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Ранее сообщалось о том, что Марадона умер из-за острой сердечной недостаточности, которая вызвала отек легких. Признаков насильственной смерти обнаружено не было.
Диего Марадона умер - о чем сообщалось ранее:
- Легендарный аргентинский футболист и тренер Диего Армандо Марадона скончался в возрасте 60 лет.
- Как сообщает CNN Brazil, причиной смерти стал сердечный приступ. Эту информацию подтвердил адвокат спортсмена.
- Недавно он был госпитализирован из-за проблем со здоровьем - это произошло 30 октября. Марадона был госпитализирован для медобследования, но позже было объявлено, что он перенес операцию на мозге. 12 ноября его выписали.
- Газета Clarin уточняет, что утром 25 ноября Марадона перенес кардиореспираторную остановку в своем доме в районе Сан-Андрес. Несколько машин скорой помощи подъехали к дому, чтобы оказать ему помощь, но спасти его не удалось.