"Глубокая депрессия": врач раскрыл неожиданные детали смерти Марадоны

Диего Марадона умер в возрасте 60 лет / Reuters

В последние недели жизни эмоциональное состояние Диего Марадоны оставляло желать лучшего, заявил бывший врач аргентинского футболиста Альфред Кахе.

Как рассказал он в в эфире программы Telefе Noticia, в последние дни жизни Марадона находился в депрессии и говорил, что сделал в своей жизни все, что мог.

"Ему было очень грустно. Его психолог сказал мне, что он был в глубокой депрессии. Выражение "сделал все в своей жизни" мне не понравилось", - признался медик.

В то же время доктор Кахе заявил о том, что Марадона не получил необходимой медицинской помощи при лечении, которое он проходил в начале ноября.

Врач считает, что Марадону слишком рано выписали из клиники. По мнению медика, обследование сердечно-сосудистой системы не было проведено полностью. Он также добавил, что лечение Марадоны было неадекватным, а рядом с футболистом всегда должен был находиться врач

"Мне не казалась логичной его выписка. Диего должен был оставаться в больнице с другой инфраструктурой", - добавил Кахе.

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Ранее сообщалось о том, что Марадона умер из-за острой сердечной недостаточности, которая вызвала отек легких. Признаков насильственной смерти обнаружено не было.

Диего Марадона умер - о чем сообщалось ранее: