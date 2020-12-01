Появились неожиданные подробности смерти Марадоны

Расследование смерти Марадоны / Reuters

За неделю до смерти ​Диего Марадона упал и сильно ударился головой, а после этого остался один дома на три дня. При этом он не обращался в больницу, и не делал МРТ.

Как сообщает Daily Mail, согласно предварительному отчету о вскрытии, Марадона умер от острого отека легких и хронической сердечной недостаточности во сне в полдень, когда отдыхал в своем доме.

Отмечается, что он ударил правую сторону головы, противоположную, от той, на которой был прооперирован в ноябре. В настоящее время проводится проверка врача Марадоны на предмет медицинской халатности.

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24-летний племянник Марадоны был последним человеком, который видел его живым за завтраком в день смерти.

Марадона сказал своему родственнику, что плохо себя чувствует, прежде чем вернуться в постель. Племянник Диего сказал следователям, что в последний раз видел его, когда он ложился спать около 23:00 во вторник.

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