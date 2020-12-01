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Появились неожиданные подробности смерти Марадоны

1 декабря 2020, 23:02

В расследовании смерти легендарного футболиста всплыли неожиданные подробности.

Расследование смерти Марадоны / Reuters

За неделю до смерти ​Диего Марадона упал и сильно ударился головой, а после этого остался один дома на три дня. При этом он не обращался в больницу, и не делал МРТ.

Как сообщает Daily Mail, согласно предварительному отчету о вскрытии, Марадона умер от острого отека легких и хронической сердечной недостаточности во сне в полдень, когда отдыхал в своем доме.

Отмечается, что он ударил правую сторону головы, противоположную, от той, на которой был прооперирован в ноябре. В настоящее время проводится проверка врача Марадоны на предмет медицинской халатности.

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24-летний племянник Марадоны был последним человеком, который видел его живым за завтраком в день смерти.

Марадона сказал своему родственнику, что плохо себя чувствует, прежде чем вернуться в постель. Племянник Диего сказал следователям, что в последний раз видел его, когда он ложился спать около 23:00 во вторник.

Диего Марадона умер - о чем ранее сообщал Главред:

  • О смерти Марадоны стало известно 25 ноября. Информацию подтвердил его адвокат, а первыми о случившемся сообщили журналисты аргентинского Clarin.
  • Адвокат Марадоны заявил, что футболист умер от сердечного приступа. Он перенес остановку сердца и был доставлен в больницу в тяжелом состоянии 25 ноября.
  • Вскрытие показало, почему Диего Марадона умер. По предварительным данным, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность, которая вызвала отек легких. Признаков насильственной смерти обнаружено не было.
  • Также стали известны последние слова Марадоны перед смертью.
  • Марадону похоронили 26 ноября в закрытом гробу на кладбище Белла-Виста рядом с его родителями. На похоронах Марадоны не было фанатов, присутствовали только самые близкие люди футболиста.
  • Бывший врач аргентинского футболиста Альфред Кахе рассказал, что в последние дни жизни Марадона находился в депрессии и говорил, что сделал в своей жизни все, что мог.

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