УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Спорт

Подозрение в убийстве Марадоны: врач ответил на обвинения

30 ноября 2020, 09:51

В доме и клинике Леопольдо Луке были проведены обыски.

Марадона
В Аргентине скончался Диего Марадона / Reuters

Стали известны новые детали в ситуации с обвинениями в непредумышленном убийстве легендарного футболиста Диего Марадоны, которые прозвучали в адрес его личного врача Леопольдо Луке.

В свое оправдание медик заявил о том, что его действия по отношению к Марадоне не носили злого умысла, пишет издание La Nacion.

"Это юридические процедуры, о которых я не знаю и не собираюсь подвергать сомнению. Я в распоряжении судьи. Я знаю, что сделал и как сделал это с Диего. Прокуроры поступили так, как никто не ожидал. Это их работа, и я уважаю ее. Мы предоставили им всю информацию, которую они просили", подчеркнул Луке.

Врач также рассказал о том, что в его доме правоохранители провели обыск: "Они взяли всю медицинскую историю, электронные устройства, включая все телефоны, и жесткие диски, в которых хранится информация за последние 20 лет назад. Признаться меня это удивило, поскольку в момент смерти Диего я прибыл на место, и прокуроры даже не взяли у меня показания. Я не думал, что это так работает".

Читайте также"Глубокая депрессия": врач раскрыл неожиданные детали смерти МарадоныВ свою очередь в генеральной прокуратуре Сан-Исидро пояснили, что на данный момент обвинение не выдвинуто. "На данный момент не принято никаких решений относительно процессуальной ситуации в отношении какого-либо лица", — говорится в пресс-релизе.

Отмечается, что по решению суда в доме и клинике Луке были проведены обыски. По результатам были изъяли мобильные телефоны, компьютеры и документацию из истории болезни Марадоны, чтобы определить, была ли халатность в оказании медицинской помощи.

Как известно, Луке заподозрили в непредумышленном убийстве и неоказании помощи больному. Расследование против него начато на основании показаний дочерей Марадоны, которые поставили под сомнения действия врача.

Диего Марадона умер - о чем сообщалось ранее:

  • Легендарный аргентинский футболист и тренер Диего Армандо Марадона скончался в возрасте 60 лет.
  • Как сообщает CNN Brazil, причиной смерти стал сердечный приступ. Эту информацию подтвердил адвокат спортсмена.
  • Недавно он был госпитализирован из-за проблем со здоровьем - это произошло 30 октября. Марадона был госпитализирован для медобследования, но позже было объявлено, что он перенес операцию на мозге. 12 ноября его выписали.
  • Газета Clarin уточняет, что утром 25 ноября Марадона перенес кардиореспираторную остановку в своем доме в районе Сан-Андрес. Несколько машин скорой помощи подъехали к дому, чтобы оказать ему помощь, но спасти его не удалось.
Марадона Диего Марадона Марадона умер Диего Марадона умер Диего Марадона новости
Сейчас вы просматриваете новость «Подозрение в убийстве Марадоны: врач ответил на обвинения». Другие новости спорта читайте в разделе «Спорт». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Психиатр-нарколог рассказал, почему Марадона рано ушел из жизниПсихиатр-нарколог рассказал, почему Марадона рано ушел из жизни Последнее фото с Марадоной вызвало скандал в Аргентине​Последнее фото с Марадоной вызвало скандал в Аргентине​ Андрей Шевченко описал Диего Марадону одним словомАндрей Шевченко описал Диего Марадону одним словом Умирал в бедности: друг Марадоны рассказал о проблемах легенды футболаУмирал в бедности: друг Марадоны рассказал о проблемах легенды футбола "Глубокая депрессия": врач раскрыл неожиданные детали смерти Марадоны"Глубокая депрессия": врач раскрыл неожиданные детали смерти Марадоны
Следующий материал

Последние новости

09:53
Появились подробности перелома ноги у Байдена
09:53
Колесникова из тюрьмы объявила о народной революции в Беларуси Видео
09:51
Подозрение в убийстве Марадоны: врач ответил на обвинения Видео
09:47
Простой и вкусный суп харчо – рецепт с курицей Видео
09:25
Безумно красивые брюки из 30-х вернулись в моду на зиму 2021: фото Фото Видео
Реклама
09:20
Врач назвала доступное средство, способное "убить" коронавирус Видео
09:19
Остановка транспорта на Новый год: Дубинский раскрыл детали локдауна Видео
09:19
Главные явления и "белые дни": подробный лунный календарь на декабрь 2020
08:55
Гороскоп на полнолуние и затмение 30 ноября 2020: кому сулят утреннюю удачу Видео
08:54
"Ситуация ужасная": Степанов раскрыл шокирующие факты о "коронавирусной" больнице Видео
08:47
Коронавирус в Киеве 30 ноября – за сутки поставили около 1500 новых диагнозов Видео
08:45
Медик объяснил, как клеточный иммунитет борется с коронавирусом
08:40
Это святое: что "новые лица" хотят разрешить на Новый год мнение
08:17
За сутки в Украине выявили почти 10 тысяч случаев заражения коронавирусом Видео
08:02
Тихановская рассказала, что обсуждала с Меркель об Украине Видео
07:30
С санкциями против Северного потока-2 связаны украинские лоббисты - WSJ Видео
06:54
Россия крупно облажалась в Нагорном Карабахе мнение
06:46
У Байдена после падения два перелома: Трамп обратился к демократу Видео
06:03
Гороскоп на декабрь-2020: Скорпион будет топ-лузером, а Весы ждет супер-месяц
05:32
Военный эксперт оценил, пойдет ли Путин войной на Украину
Реклама
05:30
Гороскоп на декабрь 2020: один знак Зодиака предупредили об атаке COVID-19
05:04
Что чувствуют пациенты с COVID-19 в случае резкого ухудшения: врач ужаснул подробностями Видео
04:28
"Путин не любит Лукашенко": эксперт назвал неожиданного кандидата во власть Видео
04:01
Самый модный и таинственный маникюр марсала на зиму 2021 - фото Фото Видео
03:46
Колесникова из СИЗО унизила Лукашенко и ответила на предложение диалога Видео
02:50
Эксперты назвали упражнение, которое улучшает потенцию Видео
02:03
В Украину идут ночные морозы: появился прогноз погоды на неделю Видео
01:34
Худший сценарий: в Слуге народа назвали главное условие введения локдауна Видео
00:55
Гороскоп на 1 декабря для всех: крутые достижения и приятное удивление Видео
00:51
Танці з зірками 2020 14 выпуск - кто победил в финале 29-11-2020 Видео
00:23
Международный день секса: зачем он нужен и как его отметить Фото Видео
00:02
Танці з зірками 2020: 14 выпуск 4 сезона смотреть онлайн финал 29-11-2020 Видео
29 ноября, воскресенье
23:56
Коронавирус в Украине 29 ноября – за сутки выявили еще почти 13 тысяч больных Видео
23:28
Лечение кашля "по телевизору": Комаровский перечислил ошибки родителей Видео
23:08
В Беларуси за воскресенье задержали несколько сотен протестующих Видео
22:56
Нардеп рассказал, будут ли работать школы во время локдауна Видео
22:27
Озвучена явка во втором туре выборов мэра Черновцов Видео
22:26
В Киеве водитель маршрутки поломал ногу пассажиру
21:54
Арахамия назвал условия покупки российской вакцины от Covid-19 Видео
21:34
В МВД поведали важные подробности об автономерах
Реклама
21:18
Выборы мэра в Черновцах: известны результаты экзит-пола Видео
21:10
Детское Евровидение 2020 - какое место заняла Украина Видео
21:03
Оригинальные и вкусные горячие бутерброды Шахматная доска, рецепт Видео
20:53
Песков угодил в скандал на открытии катка в Москве
20:50
Назван единственный способ завершения войны за Нагорный Карабах Видео
20:44
В России миллиардер погиб под БТРом на милитаристском празднике
20:22
В Киеве жители некоторых улиц сидят без воды - адреса
19:54
"Доп**делся Сеня": Кива подает встречный иск в суд на Яценюка Видео
19:38
Столб дыма и лава: в Индонезии произошло извержение вулкана
19:36
Эксперт сказал, какие "плюшки" Украине светят при Байдене Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять