Подозрение в убийстве Марадоны: врач ответил на обвинения

В доме и клинике Леопольдо Луке были проведены обыски.
Стали известны новые детали в ситуации с обвинениями в непредумышленном убийстве легендарного футболиста Диего Марадоны, которые прозвучали в адрес его личного врача Леопольдо Луке.
В свое оправдание медик заявил о том, что его действия по отношению к Марадоне не носили злого умысла, пишет издание La Nacion.
"Это юридические процедуры, о которых я не знаю и не собираюсь подвергать сомнению. Я в распоряжении судьи. Я знаю, что сделал и как сделал это с Диего. Прокуроры поступили так, как никто не ожидал. Это их работа, и я уважаю ее. Мы предоставили им всю информацию, которую они просили", подчеркнул Луке.
Врач также рассказал о том, что в его доме правоохранители провели обыск: "Они взяли всю медицинскую историю, электронные устройства, включая все телефоны, и жесткие диски, в которых хранится информация за последние 20 лет назад. Признаться меня это удивило, поскольку в момент смерти Диего я прибыл на место, и прокуроры даже не взяли у меня показания. Я не думал, что это так работает".
Читайте также"Глубокая депрессия": врач раскрыл неожиданные детали смерти МарадоныВ свою очередь в генеральной прокуратуре Сан-Исидро пояснили, что на данный момент обвинение не выдвинуто. "На данный момент не принято никаких решений относительно процессуальной ситуации в отношении какого-либо лица", — говорится в пресс-релизе.
Отмечается, что по решению суда в доме и клинике Луке были проведены обыски. По результатам были изъяли мобильные телефоны, компьютеры и документацию из истории болезни Марадоны, чтобы определить, была ли халатность в оказании медицинской помощи.
Как известно, Луке заподозрили в непредумышленном убийстве и неоказании помощи больному. Расследование против него начато на основании показаний дочерей Марадоны, которые поставили под сомнения действия врача.
Диего Марадона умер - о чем сообщалось ранее:
- Легендарный аргентинский футболист и тренер Диего Армандо Марадона скончался в возрасте 60 лет.
- Как сообщает CNN Brazil, причиной смерти стал сердечный приступ. Эту информацию подтвердил адвокат спортсмена.
- Недавно он был госпитализирован из-за проблем со здоровьем - это произошло 30 октября. Марадона был госпитализирован для медобследования, но позже было объявлено, что он перенес операцию на мозге. 12 ноября его выписали.
- Газета Clarin уточняет, что утром 25 ноября Марадона перенес кардиореспираторную остановку в своем доме в районе Сан-Андрес. Несколько машин скорой помощи подъехали к дому, чтобы оказать ему помощь, но спасти его не удалось.