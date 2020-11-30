Подозрение в убийстве Марадоны: врач ответил на обвинения

В Аргентине скончался Диего Марадона / Reuters

Стали известны новые детали в ситуации с обвинениями в непредумышленном убийстве легендарного футболиста Диего Марадоны, которые прозвучали в адрес его личного врача Леопольдо Луке.

В свое оправдание медик заявил о том, что его действия по отношению к Марадоне не носили злого умысла, пишет издание La Nacion.

"Это юридические процедуры, о которых я не знаю и не собираюсь подвергать сомнению. Я в распоряжении судьи. Я знаю, что сделал и как сделал это с Диего. Прокуроры поступили так, как никто не ожидал. Это их работа, и я уважаю ее. Мы предоставили им всю информацию, которую они просили", подчеркнул Луке.

Врач также рассказал о том, что в его доме правоохранители провели обыск: "Они взяли всю медицинскую историю, электронные устройства, включая все телефоны, и жесткие диски, в которых хранится информация за последние 20 лет назад. Признаться меня это удивило, поскольку в момент смерти Диего я прибыл на место, и прокуроры даже не взяли у меня показания. Я не думал, что это так работает".

Читайте также"Глубокая депрессия": врач раскрыл неожиданные детали смерти МарадоныВ свою очередь в генеральной прокуратуре Сан-Исидро пояснили, что на данный момент обвинение не выдвинуто. "На данный момент не принято никаких решений относительно процессуальной ситуации в отношении какого-либо лица", — говорится в пресс-релизе.

Отмечается, что по решению суда в доме и клинике Луке были проведены обыски. По результатам были изъяли мобильные телефоны, компьютеры и документацию из истории болезни Марадоны, чтобы определить, была ли халатность в оказании медицинской помощи.

Как известно, Луке заподозрили в непредумышленном убийстве и неоказании помощи больному. Расследование против него начато на основании показаний дочерей Марадоны, которые поставили под сомнения действия врача.

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