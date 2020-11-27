Назревает скандал: бывшую невесту Марадоны не пустили на прощание с футболистом

На прощание также не пришел сын Марадоны - Диего Марадона-младший.
В Аргентине проходит церемония прощания с легендарным футболистом Диего Марадоной, который скончался на 61 году жизни.
Гроб с телом Диего Марадоны выставили в президентском дворце Casa Rosada в столице Аргентины. И первыми проститься с ним пришли его ближайшие родственники и друзья. Однако без скандалов не обошлось.
Ночью во дворец приехала его первая жена Клаудия и дочери Дальма и Джаннина. Приехала также Вероника Охеда, с которой у Марадоны был роман.
Зато не было Диего Марадоны-младшего – сына от Кристины Синагры – после известия о смерти отца он попал в реанимацию.
Читайте такжеПоследнее фото с Марадоной вызвало скандал в Аргентине
Кроме того, внутрь не пустили Росио Оливе. Она – бывшая невеста Марадоны. Он официально сделал ей предложение. Но пара так и не поженилась.
"Все проходят, кроме меня. Мне больно, что меня не пускают. Только мы знаем, какие у нас были отношения, и насколько мы были влюблены. У него было доброе сердце. Мне нужно попрощаться с Диего", – заявила Росио Оливе под стенами дворца, передает tn.com.ar.
По ее словам, ей сказали прийти в шесть утра, когда дворец откроют для прощания со всеми желающими.
Читайте такжеПоявились новые подробности смерти Марадоны
Диего Марадона умер - о чем ранее сообщал Главред:
- Легендарный аргентинский футболист и тренер Диего Армандо Марадона скончался в возрасте 60 лет.
- Недавно он был госпитализирован из-за проблем со здоровьем - это произошло 30 октября. Марадона был госпитализирован для медобследования, но позже было объявлено, что он перенес операцию на мозге. 12 ноября его выписали.
- Марадона был участником четырех чемпионатов мира, и одним из лучших футболистов во всем мире.
- В Аргентине объявили общенациональный траур из-за смерти Диего Марадоны. Три дня будут приспущены государственные флаги, а на телевидении не будет развлекательных программ.