Назревает скандал: бывшую невесту Марадоны не пустили на прощание с футболистом

Прощание с Марадоной прошло в Аргентине / Reuters

В Аргентине проходит церемония прощания с легендарным футболистом Диего Марадоной, который скончался на 61 году жизни.

Гроб с телом Диего Марадоны выставили в президентском дворце Casa Rosada в столице Аргентины. И первыми проститься с ним пришли его ближайшие родственники и друзья. Однако без скандалов не обошлось.

Ночью во дворец приехала его первая жена Клаудия и дочери Дальма и Джаннина. Приехала также Вероника Охеда, с которой у Марадоны был роман.

Зато не было Диего Марадоны-младшего – сына от Кристины Синагры – после известия о смерти отца он попал в реанимацию.

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Кроме того, внутрь не пустили Росио Оливе. Она – бывшая невеста Марадоны. Он официально сделал ей предложение. Но пара так и не поженилась.

"Все проходят, кроме меня. Мне больно, что меня не пускают. Только мы знаем, какие у нас были отношения, и насколько мы были влюблены. У него было доброе сердце. Мне нужно попрощаться с Диего", – заявила Росио Оливе под стенами дворца, передает tn.com.ar​.

По ее словам, ей сказали прийти в шесть утра, когда дворец откроют для прощания со всеми желающими.

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