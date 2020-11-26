Массовые беспорядки и задержания: как прощаются с Марадоной в Аргентине

Аргентинцы прощаются с Диего Марадоной, а перед президентским дворцом вспыхнули беспорядки.
В столице Аргентины Буэнос-Айресе 26 ноября началась церемония прощания с легендарным футболистом Диего Марадоной. Тысячи фанатов собрались возле президентского дворца в Casa Rosada, чтобы попрощаться со своим кумиром.
В городе усилили карантинные меры, чтобы все болельщики могли безопасно попрощаться с Марадоной. Всем участникам шествия выдают маски и водно-спиртовые гели от властей, чтобы избежать массового заражения.
Как сообщает издание Marca полиция вынуждена была применить слезоточивый газ против фанатов, которые в отчаянии начали сбивать рекламные щиты возле Casa Rosada. Пострадало несколько человек.
Позже на место прибыла государственная армия, у входа во дворец начали происходить стычки с силовиками. В частности, люди недовольны задержками, которые возникают из-за того, что участников церемонии прощания на входе обыскивают с помощью металлодетектора.
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Президент Аргентины Альберто Фернандес приехал попрощаться с легендарным футболистом около двух часов дня. Также был замечен врач, который в последнее время лечил спортсмена – Леопольдо Луке. Он не стал отвечать на вопросы журналистов и отметил, что эта потеря бесценна для страны.
"Я не собираюсь делать никаких заявлений. Это бесценная потеря для всех нас", - сказал он.
Тело легендарного спортсмена закрыто от обозрения.
Диего Марадона умер - о чем ранее сообщал Главред:
- Легендарный аргентинский футболист и тренер Диего Армандо Марадона скончался в возрасте 60 лет.
- Недавно он был госпитализирован из-за проблем со здоровьем - это произошло 30 октября. Марадона был госпитализирован для медобследования, но позже было объявлено, что он перенес операцию на мозге. 12 ноября его выписали.
- Марадона был участником четырех чемпионатов мира, и одним из лучших футболистов во всем мире.
- В Аргентине общенациональный траур из-за смерти Диего Марадоны. Три дня будут приспущены государственные флаги, а на телевидении не будет развлекательных программ.