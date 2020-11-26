Появились новые подробности смерти Марадоны​

Официальная причина смерти легенды футбола будет известна после вскрытия.
Врачи пытались два часа спасти прославленного футболиста Диего Марадону, однако все их попытки не увенчалась успехом.
Как пишет аргентинское издание Clarin, причина смерти Мараноды стала остановка сердца. Декомпенсация сердечной деятельности случилась в 10 часов утра по местному времени (15:00 по Киеву), а в 12 медики констатировали его смерть.
Как сообщается, Марадона находился в своем доме в Буэнос-Айресе с близкими. Сообщается, что последние дни аргентинец был "очень встревожен и вел себя нервно", поэтому возникла идея отправить его на Кубу для реабилитации, где он уже провел несколько лет, борясь со своей зависимостью от кокаина.
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Судебные источники подтвердили изданию, что вскрытие состоится в больнице Сан-Фернандо, чтобы выяснить точную причину трагической кончины легендарного нападающего.
Диего Марадона умер - о чем ранее сообщал Главред:
- Легендарный аргентинский футболист и тренер Диего Армандо Марадона скончался в возрасте 60 лет.
- Недавно он был госпитализирован из-за проблем со здоровьем - это произошло 30 октября. Марадона был госпитализирован для медобследования, но позже было объявлено, что он перенес операцию на мозге. 12 ноября его выписали.
- Марадона был участником четырех чемпионатов мира, и одним из лучших футболистов во всем мире.