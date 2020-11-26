УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Спорт

Появились новые подробности смерти Марадоны​

26 ноября 2020, 00:23

Официальная причина смерти легенды футбола будет известна после вскрытия.

Подробности смерти Диего Марадоны / Reuters

Врачи пытались два часа спасти прославленного футболиста Диего Марадону, однако все их попытки не увенчалась успехом.​

Как пишет аргентинское издание Clarin, причина смерти Мараноды стала остановка сердца. Декомпенсация сердечной деятельности случилась в 10 часов утра по местному времени (15:00 по Киеву), а в 12 медики констатировали его смерть.

Как сообщается, Марадона находился в своем доме в Буэнос-Айресе с близкими. Сообщается, что последние дни аргентинец был "очень встревожен и вел себя нервно", поэтому возникла идея отправить его на Кубу для реабилитации, где он уже провел несколько лет, борясь со своей зависимостью от кокаина.

Читайте такжеСын покойного Марадоны находится в реанимации из-за Covid-19

Судебные источники подтвердили изданию, что вскрытие состоится в больнице Сан-Фернандо, чтобы выяснить точную причину трагической кончины легендарного нападающего.

Диего Марадона умер - о чем ранее сообщал Главред:

  • Легендарный аргентинский футболист и тренер Диего Армандо Марадона скончался в возрасте 60 лет.
  • Недавно он был госпитализирован из-за проблем со здоровьем - это произошло 30 октября. Марадона был госпитализирован для медобследования, но позже было объявлено, что он перенес операцию на мозге. 12 ноября его выписали.
  • Марадона был участником четырех чемпионатов мира, и одним из лучших футболистов во всем мире.

Диего Марадона Марадона умер
Сейчас вы просматриваете новость «Появились новые подробности смерти Марадоны​». Другие новости спорта читайте в разделе «Спорт». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Диего Марадона умерДиего Марадона умер В Крыму скончался украинский футболистВ Крыму скончался украинский футболист УЕФА присудил Украине техническое поражение в матче со ШвейцариейУЕФА присудил Украине техническое поражение в матче со Швейцарией Пеле прокомментировал смерть Диего МарадоныПеле прокомментировал смерть Диего Марадоны Динамо дома разгромно проиграло БарселонеДинамо дома разгромно проиграло Барселоне
Следующий материал

Последние новости

00:23
Появились новые подробности смерти Марадоны​
25 ноября, среда
23:52
Что нельзя делать 26 ноября: приметы на Иоанна Златоуста
23:51
В Нафтогазе озвучили цену на газ в декабре
23:16
Синоптики рассказали, когда в Украину вернутся снегопады ​ Видео
23:14
Сын покойного Марадоны находится в реанимации из-за Covid-19 Видео
Реклама
23:00
Ученые нашли новый способ борьбы с тяжелой формой COVID-19 Видео
22:35
Полный локдаун в Украине планируют ввести 20 декабря - СМИ​ Видео
22:23
"Диего вечен": футбольный мир прощается с Марадоной Видео
22:06
Андрей Садовой переизбран мэром Львова Видео
22:03
Могилевская изменилась до неузнаваемости: певица шокировала новыми фото
21:46
Боруссия уничтожила Шахтер в матче Лиги Чемпионов Фото
21:45
Коронавирус в Украине: за сутки поставили еще почти 14 тысяч диагнозов Видео
21:37
Украина подписала безвиз с еще одной карибской страной Видео
21:36
G20 не отнесла Украину к странам с замороженными долгами
21:23
Эксперты назвали упражнение, которое улучшает потенцию Видео
21:15
В Минцифре ошарашили идеей о запрете "вредных" компьютерных игр
21:08
Гороскоп на 26 ноября для всех: каверза завистника и выгода от лояльности Видео
20:59
Эксперт сказал, какие "плюшки" Украине светят при Байдене Видео
20:58
Кравчук предложил провести встречу лидеров "нормандской четверки" до конца года Видео
20:50
Пошел на поправку: названы сроки возвращения Кернеса в Украину Видео
Реклама
20:49
Отравление: типы, длительность и первые симптомы Видео
20:43
Модные ошибки, которые чрезвычайно старят женщин Видео
20:42
Роналду отреагировал на смерть Марадоны
20:32
У Путина выдвинули очередное обвинение в адрес Украины
20:27
В деле об отравлении Навального всплыли новые подробности Видео
20:15
Россию ждут плачевные последствия в деле МН-17: эксперт указала на важный момент Видео
20:11
Как выбрать красную икру и какой продукт нельзя покупать: советы эксперта Видео
20:09
На выборах ректора Одесского медуниверситета победил Валерий Запорожан
20:06
Кабмин сменил главу Государственной фискальной службы
19:56
В Одессе пенсионерке угрожали в трамвае из-за украинского языка Видео
19:47
Эксперт спрогнозировал, почему президент Байден принесет проблемы Украине Видео
19:45
Сенат Франции принял историческое решение по Нагорному Карабаху Видео
19:33
У популярной российской певицы второй раз диагностировали рак
19:27
Жуткая катастрофа МАУ: Иран определился с вопросом компенсаций Украине Видео
19:24
Эксперт назвал условие разрыва России изнутри
19:10
Пеле прокомментировал смерть Диего Марадоны Видео
19:09
Астролог предупредил, кому присущ очень стервозный гнев Видео
19:06
В Минобразования оправдали учебник, где рак предлагают лечить содой
19:00
Выборы мэра Дрогобыча: названо имя победителя
18:50
Оригинальные и вкусные горячие бутерброды Шахматная доска, рецепт Видео
Реклама
18:39
Кайли Дженнер возбудила фанатов шикарным телом в откровенном купальнике
18:38
Нафтогаз обвинили в монополизме
18:29
Будет ли снег: синоптики дали прогноз на декабрь Видео
18:25
В Кабмине раскрыли планы по жесткому карантину в Украине Видео
18:24
Диего Марадона умер Фото Видео
18:22
УЕФА присудил Украине техническое поражение в матче со Швейцарией Видео
18:12
​Когда коронавирус пойдет на спад в Украине: названы сроки Видео
18:06
День благодарения и День Иоанна Златоуста: традиции, приметы, запреты Фото Видео
18:04
Лавров прибыл с визитом в Беларусь Видео
18:01
"ДНР" и "ЛНР" будут разгромлены: Стрелков оценил готовность Донбасса к блицкригу ВСУ Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять