Появились новые подробности смерти Марадоны​

Подробности смерти Диего Марадоны / Reuters

Врачи пытались два часа спасти прославленного футболиста Диего Марадону, однако все их попытки не увенчалась успехом.​

Как пишет аргентинское издание Clarin, причина смерти Мараноды стала остановка сердца. Декомпенсация сердечной деятельности случилась в 10 часов утра по местному времени (15:00 по Киеву), а в 12 медики констатировали его смерть.

Как сообщается, Марадона находился в своем доме в Буэнос-Айресе с близкими. Сообщается, что последние дни аргентинец был "очень встревожен и вел себя нервно", поэтому возникла идея отправить его на Кубу для реабилитации, где он уже провел несколько лет, борясь со своей зависимостью от кокаина.

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Судебные источники подтвердили изданию, что вскрытие состоится в больнице Сан-Фернандо, чтобы выяснить точную причину трагической кончины легендарного нападающего.

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