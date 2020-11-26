Стало известно, где и когда пройдет церемония прощания с Марадоной

Попрощаться с Марадоной придут не менее миллиона человек / Reuters

Церемония прощания аргентинским футболистом и тренером Диего Марадоной пройдет в президентском дворце Casa Rosada в столице Аргентины Буэнос-Айресе. На скорбном мероприятии ожидается присутствие около миллиона человек.

В последний раз прощание во дворце проводилось 10 лет назад, когда умер бывший президент Аргентины Нестор Киршнер, пишет газета La Nacion.

С легендой футбола простятся в четверг, 26 ноября. Церемония будет открыта для широкой публики, несмотря на действующие ограничения из-за пандемии.

Двери резиденции Casa Rosada откроют в 8 утра четверга по местному времени для всех желающих попрощаться с футболистом. Как сообщает The Guardian со ссылкой на источники в правительстве, на церемонии прощания с Марадоной ожидается не менее миллиона человек.

Огромные толпы уже собрались возле обелиска в центре аргентинской столицы, а также у стадиона футбольного клуба Архентинос Хуниорс, где Марадона начинал карьеру.

Фото Reuters

Власти Аргентины объявили со среды трехдневный траур в связи с уходом из жизни звезды футбола Диего Марадоны. В стране отменили развлекательные мероприятия, национальные флаги приспущены. В телеэфир выходят программы о жизни, карьере спортсмена и его победах.

Свои соболезнования семье и близким Марадоны выразили ведущие мировые политики, спортсмены, артисты.

"Грустно терять друзей таким образом. Определенно, однажды мы будем пинать мяч где-то высоко в небе", - написал бразильский футболист Пеле в социальной сети.

Бывший футболист сборной Англии Дэвид Бекхэм также прокомментировал смерть Марадоны. В частности, он поблагодарил аргентинца за его величие.

"Тот, кто играл со страстью, с душой и был не чем иным, как чистым гением... Я был так взволнован, когда встретил Диего", — написал спортсмен в Instagram, прикрепив совместную фотографию.

Дэвид Бекхэм и Диего Марадона / Фото instagram.com/davidbeckham

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