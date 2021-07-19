От авто ничего не осталось: в Ивано-Франковской области погиб в ужасном ДТП украинский футболист

Футболист погиб в ДТП / Нацполиция

Украинский футболист Прикарпатья-Тепловика Игорь Цимбалистый погиб из-за страшной аварии.

Как сообщается, авария случилась в Бурштыне, 31-летний футболист умер в больнице от травм, полученных в жутком ДТП.

Как сообщается на странице Национальной полиции Ивано-Франковской области в Facebook, согласно предварительным данным, в 6:15 утра 36-летний водитель транспортного средства Renault не справился с управлением и вылетел на встречную полосу. Там он столкнулся с грузовым автомобилем Tata.

Игорь Цимбалистый находился в Renault, который врезался в грузовик Tata.

Мужчина умер на месте, а трое пассажиров, ехавших с ним в Renault попали в больницу с телесными повреждениями. Как оказалось позже, одним из них был Цимбалистый. Сначала футболист находился в коме, а затем умер от полученных травм.

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Водитель грузовика Tata и его пассажир получили незначительные повреждения.

Отметим, что кроме Прикарпатья погибший выступал за Спартак Ивано-Франковск, Коростень, Энергетик и тернопольскую Ниву.

Напомним, в Бразилии разбился самолет с известными футболистами и президентом клуба. Воздушное судно не смогло набрать высоту и упало недалеко от аэродрома.