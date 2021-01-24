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В Бразилии разбился самолет с известными футболистами и президентом клуба

24 января 2021, 19:34
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На борту находился президент футбольного клуба Пальмас Лукас Мейер.

В Бразилии рухнул самолет с футболистами / Globo

Утром, 24 января, разбился самолет с игроками и президентом бразильского клуба Пальмас сразу после взлета.

Как сообщает издание Globo, воздушное судно не смогло набрать высоту и упало недалеко от аэродрома в районе Лузимангес в Порто-Насиональ, муниципалитете, расположенном в 60 км к югу от Пальмаса.

В результате авиакатастрофы кроме пилота Вагнера Мачадо погибли вратарь Рануле (27 лет), защитники Лукас Пракседес (28 лет), Гильерме Ноэ (28 лет), полузащитник Маркус Молинари (23 года), президент клуба Лукас Мейра (32 года).

Футболист Маркус Молинари / globo

Пальмас, выступающим в четвертом по силе дивизионе страны, должен был вылететь в Гояния, где им предстояло провести матч с Вила-Новой.

Команда Вила-Нова выразила глубокое сожаление по поводу аварии и заявила, что согласна на перенос игры.

Авиакатастрофа в Бразилии - появилось видео:

Авиакатастрофа - о чем ранее сообщал Главред:

  • Под Борисполем разбился вертолет во время посадки. По предварительной информации, пилот неудачно совершил посадку.
  • В России 7 ноября разбился известный телеведущий. Самолет разбился из-за неисправности двигателя.
  • 9 января в Индонезии разбился Boeing 737-524 авиакомпании Sriwijaya Air. Диспетчеры потеряли связь с самолетом после того, как лайнер вылетел из Джакарты. Это первая крупная авиакатастрофа 2021 года.

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