У РФ на церемонії відкриття Олімпіади Україну "вирізали" з трансляції: на росТБ здивували відповіддю

У Токіо стартували Олімпійські ігри-2021 / Reuters

У Росії вирішили не показувати українських спортсменів під час церемонії відкриття Олімпійських ігор в Токіо-2020.

У Росії церемонію відкриття транслював Перший канал, де був парад атлетів кожної з країн. Коли дійшла черга до виходу збірної України, російський телеканал пішов на рекламу. Закінчилася вона тоді, коли українці вже пройшлися парадом на Олімпійському стадіоні.

Відзначимо, що рекламу показали тільки на телебаченні, а в додатку Першого каналу трансляція пройшла без перерви.

У пресслужбі Першого каналу цю перерву в трансляції РБК пояснили комерційними зобов'язаннями: парад триває близько двох годин, і кілька разів його доводиться переривати на рекламу.

Таким чином глядачі в Росії на церемонії відкриття Ігор не побачили збірну України.

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Що цікаво, аналогічної цензури по відношенню до збірної олімпійського комітету Росії з боку українського ТБ не було. Під час трансляції церемонії відкриття ігор на UA:Перший відео з виходом росіян не вирізали.

Відзначимо, що в покарання за допінг-скандали росіяни виступають в Токіо не під національним прапором, а під прапором Міжнародного олімпійського комітету.

Крім того, замість гімну Росії на церемоніях нагородження звучатиме вступ з концерту №1 для фортепіано композитора українського походження Петра Чайковського.

Раніше українці розкритикували нову форму наших спортсменів на прийдешній Олімпіаді. За словами дизайнерів, форма виготовлена в ніжній палітрі, що символізує надію і віру – в той же час вболівальники з недовірою сприйняли новий дизайн, розкритикувавши одяг, який, як вони вважають, виглядає як "заробітчани".