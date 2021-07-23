В России на церемонии открытия Олимпиады Украину "вырезали" из трансляции: на росТВ удивили ответом

В Токио стартовали Олимпийские игры-2021 / Reuters

В России решили не показывать украинских спортсменов во время церемонии открытия Олимпийских игор в Токио-2020.

В России церемонию открытия транслировал Первый канал, где был парад атлетов каждой из стран. Когда дошла очередь до выхода сборной Украины, российский телеканал пошел на рекламу. Закончилась она тогда, когда украинцы уже прошлись парадом на Олимпийском стадионе.

Отметим, что рекламу показали только на телевидении, а в приложении Первого канала трансляция прошла без перерыва.

В пресс-службе Первого канала этот перерыв в трансляции РБК объяснили коммерческими обязательствами: парад длится около двух часов, и несколько раз его приходится прерывать на рекламу.

Таким образом зрители в России на церемонии открытия Игр не увидели сборную Украины.

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Что интересно, аналогичной цензуры по отношению к сборной Олимпийского комитета России со стороны украинского ТВ не было. Во время трансляции церемонии открытия Игр на UA:Перший видео с выходом россиян не вырезали.

Отметим, что в наказание за допинг-скандалы россияне выступают в Токио не под национальным флагом, а под флагом Международного олимпийского комитета.

Кроме того, вместо гимна России на церемониях награждения будет звучать вступление из концерта №1 для фортепьяно композитора украинского происхождения Петра Чайковского.

Ранее украинцы раскритиковали новую форму наших спортсменов на грядущей Олимпиаде. По словам дизайнеров, форма изготовлена в нежной палитре, символизирующей надежду и веру – в то же время болельщики с недоверием восприняли новый дизайн, раскритиковав одежду, которая, как они считают, выглядит как "заробитчане".