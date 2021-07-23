УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Спорт

В России на церемонии открытия Олимпиады Украину "вырезали" из трансляции: на росТВ удивили ответом

23 июля 2021, 17:25

Зрители в России на церемонии открытия Игр не увидели сборную Украины.

Олимпийские игры в Токио
В Токио стартовали Олимпийские игры-2021 / Reuters

В России решили не показывать украинских спортсменов во время церемонии открытия Олимпийских игор в Токио-2020.

В России церемонию открытия транслировал Первый канал, где был парад атлетов каждой из стран. Когда дошла очередь до выхода сборной Украины, российский телеканал пошел на рекламу. Закончилась она тогда, когда украинцы уже прошлись парадом на Олимпийском стадионе.

Отметим, что рекламу показали только на телевидении, а в приложении Первого канала трансляция прошла без перерыва.

В пресс-службе Первого канала этот перерыв в трансляции РБК объяснили коммерческими обязательствами: парад длится около двух часов, и несколько раз его приходится прерывать на рекламу.

Таким образом зрители в России на церемонии открытия Игр не увидели сборную Украины.

Реклама

Что интересно, аналогичной цензуры по отношению к сборной Олимпийского комитета России со стороны украинского ТВ не было. Во время трансляции церемонии открытия Игр на UA:Перший видео с выходом россиян не вырезали.

Отметим, что в наказание за допинг-скандалы россияне выступают в Токио не под национальным флагом, а под флагом Международного олимпийского комитета.

Кроме того, вместо гимна России на церемониях награждения будет звучать вступление из концерта №1 для фортепьяно композитора украинского происхождения Петра Чайковского.

Ранее украинцы раскритиковали новую форму наших спортсменов на грядущей Олимпиаде. По словам дизайнеров, форма изготовлена в нежной палитре, символизирующей надежду и веру – в то же время болельщики с недоверием восприняли новый дизайн, раскритиковав одежду, которая, как они считают, выглядит как "заробитчане".

сборная Украины Токио Олимпиада-2020 Россия
Сейчас вы просматриваете новость «В России на церемонии открытия Олимпиады Украину "вырезали" из трансляции: на росТВ удивили ответом». Другие новости спорта читайте в разделе «Спорт». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Финалистка Холостяка поразила красотой в сексуальном купальникеФиналистка Холостяка поразила красотой в сексуальном купальнике В Украину ворвется резкое похолодание до +11В Украину ворвется резкое похолодание до +11 День дачника: душевные поздравления и милые открыткиДень дачника: душевные поздравления и милые открытки Магнитная буря 21 июля 2021 года: как помочь сосудамМагнитная буря 21 июля 2021 года: как помочь сосудам Как избавиться от муравьев дома и в саду – проверенные способыКак избавиться от муравьев дома и в саду – проверенные способы

Последние новости

17:32

Похудевшая Селена Гомес свела с ума поклонников жаркой фотосессией

17:30

Стало известно, какие сайты украинцы посещают больше всего – рейтинг

17:27

Ложные уступки Путина и подрыв суверенитета Украины: США предупредили об опасных целях России Видео

17:25

В России на церемонии открытия Олимпиады Украину "вырезали" из трансляции: на росТВ удивили ответом Видео

17:16

Предупреждение о раке: люди с этим диагнозом подвержены большему риску Видео

Реклама
16:58

Еврокомиссия получила ноту Украины из-за соглашения о Северном потоке-2 Видео

16:54

В ЕС одобрили препарат Moderna для вакцинации подростков от 12 лет Видео

16:51

Как быстро оформить биометрический загранпаспорт себе и ребенку: цены, нюансы Видео

16:44

Две высокие Полины и отказ в сексе: во Львове муж пожаловался на "ограбление" женой и вызвал полицию

16:41

На Закарпатье пассажирский поезд протаранил фуру: много пострадавших Фото Видео

16:40

Внезапная магнитная буря 23 июля 2021 года достигнет красной отметки: что делать Видео

16:22

Актер из сериала "13 причин почему" объявил себя транс-женщиной

16:11

"Белены объелся?": в Днепре диспетчер отказалась присылать скорую на ДТП с пострадавшими Видео

16:07

Хрустящие огурцы на зиму: старинный и проверенный рецепт

16:05

Сердечный приступ: то, как вы готовите, может увеличить риск смертельного состояния Видео

15:53

Как избавиться от муравьев дома и в саду – проверенные способы Видео

15:49

"Не трогайте тачку. За Путина не голосовали": под Киевом увидели Мерседес с российскими номерами

15:44

При Шевченко доля неработающих кредитов в украинских банках существенно уменьшилась - комитет

15:20

Врачи раскрыли состояние больного коронавирусом Михиала Боярского

15:20

Прививка в обмен на допуск к работе в Киеве: СМИ узнали о вероятном условии для учителей – документ Видео

Реклама
14:58

В Кривом Роге сожитель женщины посадил на цепь ее 7-летнего сына: пытался "перевоспитать"

14:51

Как остыть: четыре простых способа быстро охладиться в жару Видео

14:44

"Учился шифровать в Москве": Зеленский назначил нового начальника украинской разведки

14:27

Скандал на рынке IT: Genesis обвинили в инвестировании денег USAID в сайты секс-знакомств

14:10

Бывшая ученица Монатика без лифчика обольстительно засветила прелести

14:09

На Волыни мужчина вышел из тюрьмы за убийство отца и зверски убил мать Видео

14:08

Открытие летних Олимпийских игр-2020 в Токио: прямая трансляция церемонии Видео

13:47

Хрущевки своё отслужили: в Кабмине придумали, как навсегда избавиться от старых домов Видео

13:40

Альцгеймеру конец? Ученые сделали удивительное открытие Видео

13:38

В Госдепе заявили, что украинская власть знала о деталях соглашения по "Северному потоку-2" Видео

13:12

Киев осудил привлечение жителей оккупированного Донбасса к выборам в Госдуму России

13:11

Инфекция "съедает" одно из легких Макsим вопреки всем усилиям врачей

13:09

Отбеливающие полоски для зубов: как они работают и какие есть риски Видео

12:35

Украина снова будет "красной": Минздрав анонсировал новую жесткую волну COVID-19 Видео

12:29

Рик и Морти, и Охотники на Троллей стали самыми популярными сериалами Netflix в Украине

12:27

"Автомагистраль-Юг" использует уникальную технологию для тестирования асфальтобетона "Большой стройки"

12:16

США не собираются присоединяться к нормандскому формату переговоров по Донбассу - Кент Видео

12:16

"Ни унитазов не оставил, ни розеток": бывший генпрокурор Пискун скандально выехал с госдачи Видео

11:56

Команда главы Нацбанка Кирилла Шевченко усилилась топ-менеджером – СМИ актуально

11:43

Лунный гороскоп на неделю 26 июля – 1 августа: кто встретит свою вторую половинку и воплотит мечты

Реклама
11:25

На Азовском море 20-летний отдыхающий прыгнул с катамарана и сломал шею на глазах у мамы

11:12

"Я приехал на самокате, а вы - на Maybach": Милованов и Шахов сцепились в прямом эфире Видео

11:11

Перекись водорода: что она может и какие факторы риска Видео

11:04

Популярный украинский курорт ушел под воду: есть человеческие жертвы Видео

10:43

"На очереди кресло Голоса": Юлию Санину позвали в новый проект 1+1

10:29

"Нищий без ног" встал и пошел: в Черновцах охранники рынка "исцелили" попрошайку Видео

10:13

Крым вернули Украине: организаторы Олимпиады-2020 исправили возмутительную ошибку с картой Видео

09:35

Синоптик спрогнозировал, когда Украину накроет долгожданная прохлада

09:34

Футуристический "портал" соединил Литву с Польшей: чудо техники может появиться и в Украине Видео

09:19

День дачника: душевные поздравления и милые открытки

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять