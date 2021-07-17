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В УЄФА обламали росіян з приводу карти Криму і "Слава Україні" на футболках українських клубів

17 липня 2021, 11:57

У відповідь на лицемірне обурення російських журналістів через форму з окупованим РФ Кримом і гаслом "Слава Україні" в УЄФА відповіли категорично.

Форма
УЄФА обламали росіян з приводу карти Криму і "Слава Україні" / УАФ

Представники УЄФА нітрохи не проти недавнього введеного Українською асоціацією футболу правила щодо обов'язкового розміщення на футболках гравців клубів УПЛ гасел "Слава Україні" та "Героям Слава" і карти країни з Кримом. Саме такий висновок можна зробити з офіційної відповіді УЄФА на запит російського видання РИА Новости.

"Це внутрішнє питання, що стосується української Прем'єр-Ліги. Тому ми люб'язно направляємо вас до Української Асоціації футболу з вашим питанням", - відповіли В УЄФА.

Згідно з новими правилами УАФ, з сезону 2021/2022 клуби української Прем'єр-Ліги зобов'язані нанести на футболки гравців карту України з окупованим Росією Кримом і гаслами "Слава Україні" і "Героям Слава".

Нова вимога поширюється на всі внутрішні українські змагання-чемпіонат, Кубок і Суперкубок України.

Перший тур УПЛ сезону 2021/2022 розпочнеться 23 липня матчем Львів – Маріуполь. Цікаво, що старт пропустить київського Динамо, яке через зняття донецького Олімпіка зі змагань зіграє свій поєдинок пізніше ‒ проти Закарпатського Міная, який через цю ситуацію достроково повернувся в УПЛ.

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Нагадаємо, що велика емблема УАФ з гаслами "Слава Україні!" і"Героям слава!" була затверджена після того, як вони стали офіційними гаслами національної збірної. Цьому передував гучний скандал з формою збірної України на Євро-2020.

Українська збірна представила нову форму, де зображена карта України з окупованим Росією Кримом і гаслом "Слава Україні! Героям Слава".

Російська сторона очікувано розкритикувала екіпіровку і навіть зробила спробу заборонити форму українських футболістів.

УЄФА заявив, що комплект виконаний за всіма правилами, тому немає ніяких підстав, щоб перешкодити підопічним Шевченка зіграти в ньому на Євро-2020.

Втім, згодом УЄФА проаналізував нову форму збірної України після запиту з боку російського футбольного союзу (РФС) і зобов'язав прибрати з неї напис "Героям слава".

анексія Криму збірна України з футболу новини України УАФ
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