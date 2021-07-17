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В УЕФА обломали россиян по поводу карты Крыма и "Слава Украине" на футболках украинских клубов

17 июля 2021, 11:57
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В ответ на лицемерное возмущение российских журналистов из-за формы с оккупированным РФ Крымом и лозунгом "Слава Украине" в УЕФА ответили категорично.

Форма
УЕФА обломали россиян по поводу карты Крыма и "Слава Украине" / УАФ

Представители УЕФА ничуть не против недавнего введенного Украинской ассоциацией футбола правила насчет обязательного размещения на футболках игроков клубов УПЛ лозунгов "Слава Украине" и "Героям Слава" и карты страны с Крымом. Именно такой вывод можно сделать из официального ответа УЕФА на запрос российского издания РИА Новости.

"Это внутренний вопрос, касающийся Украинской Премьер-лиги. Поэтому мы любезно направляем вас к Украинской ассоциации футбола с вашим вопросом", – ответили в УЕФА.

Согласно новым правилам УАФ, с сезона 2021/2022 клубы Украинской Премьер-лиги обязаны нанести на футболки игроков карту Украины с оккупированным Россией Крымом и лозунгами "Слава Украине" и "Героям Слава".

Новое требование распространяется на все внутренние украинские соревнования – чемпионат, Кубок и Суперкубок Украины.

Первый тур УПЛ сезона 2021/2022 начнется 23 июля матчем Львов – Мариуполь. Интересно, что старт пропустит киевского Динамо, которое из-за снятия донецкого Олимпика с соревнований сыграет свой поединок позднее ‒ против закарпатского Миная, который из-за этой ситуации досрочно вернулся в УПЛ.

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Напомним, что большая эмблема УАФ с лозунгами "Слава Украине!" и "Героям слава!" была утверждена после того, как они стали официальными лозунгами национальной сборной. Этому предшествовал громкий скандал с формой сборной Украины на Евро-2020.

Украинская сборная представила новую форму, где изображена карта Украины с оккупированным Россией Крымом и лозунгом "Слава Украине! Героям Слава".

Российская сторона ожидаемо раскритиковала экипировку и даже предприняла попытку запретить форму украинских футболистов.

УЕФА заявил, что комплект выполнен по всем правилам, поэтому нет никаких оснований, чтобы помешать подопечным Шевченко сыграть в нем на Евро-2020.

Впрочем, впоследствии УЕФА проанализировал новую форму сборной Украины после запроса со стороны Российского футбольного союза (РФС) и обязал убрать из нее надпись "Героям слава".

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