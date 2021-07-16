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Клубы УПЛ обязали нанести на форму лозунги "Слава Украине" и "Героям Слава"

16 июля 2021, 17:25

В регламент соревнований внесли изменения.

На Евро-2020 для украинской сборной создали особенную форму
Форма Украины на Евро-2020 / facebook.com/andriy.pavelko

Клубы украинской Премьер-лиги начиная с нового сезона будут обязаны нанести на свои игровые комплекты большой логотип УАФ, который включает в себя карту Украины и официальный слоган организации – "Слава Украине! Героям Слава!".

Новый логотип разместят на футболке спереди между эмблемой клуба и пометкой с брендом производителя экипировки на уровне середины плеча. В регламенте УПЛ на сезон-2021/22.прописано, что использование логотипа с патриотическим лозунгом является обязательным.

Отмечается, что играть в форме с новой эмблемой клубы будут не только во время матчей УПЛ, а также Кубка Украины и Суперкубка.

фото УАФ

Напомним, что большая эмблема УАФ с лозунгами "Слава Украине!" и "Героям слава!" была утверждена после того, как они стали официальными лозунгами национальной сборной. Этому предшествовал громкий скандал с формой сборной Украины на Евро-2020.

  • Украинская сборная представила новую форму, где изображена карта Украины с оккупированным Россией Крымом и лозунгом "Слава Украине! Героям Слава".
  • Российская сторона ожидаемо раскритиковала экипировку и даже предприняла попытку запретить форму украинских футболистов.
  • УЕФА заявил, что комплект выполнен по всем правилам, поэтому нет никаких оснований, чтобы помешать подопечным Шевченко сыграть в нем на Евро-2020.
  • Впрочем, впоследствии УЕФА проанализировал новую форму сборной Украины после запроса со стороны Российского футбольного союза (РФС) и обязал убрать из нее надпись "Героям слава".

Новый сезон украинской Премьер-лиги по футболу стартует 24 июля. В этот день будет разыгран Суперкубок Украины, а уже на следующий день начнется собственно чемпионат.

УПЛ новости украинского футбола Слава Украине
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