Украинская Премьер-Лига назвала самые яркие фигуры футбольного сезона 2020/21 годов

Буяльский, Луческу и Монзуль – среди лучших в прошедшем сезоне.
Украинская премьер-лига провела опрос для определения самых ярких фигур прошедшего сезона 2020/2021 годов. Всего было пять номинаций: лучший игрок, молодой игрок, вратарь, тренер и арбитр чемпионата.
Лучшим игроком сезона представители клубов выбрали полузащитника киевского Динамо Виталия Буяльского. В топ-3 также вошли Владислав Кулач из "Ворсклы" и капитан "Динамо" Сергей Сидорчук. В десятку лучших вошел только один игрок "Шахтера" – Додо.
Лучший игрок сезона
- Виталий Буяльский (Динамо).
- Следующие места заняли:Владислав Кулач (Ворскла), Сергей Сидорчук (Динамо), Виктор Цыганков (Динамо), Владен Юрченко (Заря), Виталий Миколенко (Динамо), Владислав Кочергин (Заря), Илья Забарный (Динамо), Додо (Шахтер), Андрей Тотовицкий (Десна).
Лучший вратарь сезона
- "Динамовец" Георгий Бущан и "горняк" Анатолий Трубин.
- Впервые в истории опроса УПЛ два игрока набрали одинаковое количество баллов – по 24.
Лучший молодой игрок сезона
- Илья Забарный (Динамо).
- Следующие места заняли: Анатолий Трубин (Шахтер), Артем Бондаренко (Мариуполь), Олег Очеретько (Мариуполь), Аллахьяр (Заря), Ефим Конопля (Десна), Виталий Миколенко (Динамо), Михаил Мудрик (Десна), Остап Притула (Рух).
Лучший тренер сезона
- Мирча Луческу (Динамо).
- Следующие места заняли: Виктор Скрипник (Заря), Игор Йовичевич (Днепр-1), Юрий Максимов (Ворскла), Анатолий Бессмертный (Львов), Луиш Каштру (Шахтер), Сергей Лавриненко (Ингулец), Руслан Костышин (Колос), Александр Рябоконь (Десна).
Лучший арбитр сезона
- Екатерина Монзуль.
- Следующие места заняли: Сергей Бойко, Евгений Арановский.
Сезон УПЛ 2021-2022
- Новый сезон украинской Премьер-лиги по футболу стартует 24 июля. В этот день будет разыгран Суперкубок Украины, а уже на следующий день начнется собственно чемпионат;
- Киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер" впервые сыграют между собой в 10-м туре, 2 октября;
- Последний тур 2021 года запланирован на 11 декабря, а завершение чемпионата – на 21 мая 2022 года;
- Отметим, что в новом сезоне УПЛ будет 16 клубов и 30 туров.
Автор: Денис Пономаренко