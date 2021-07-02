Украинская Премьер-Лига назвала самые яркие фигуры футбольного сезона 2020/21 годов

Луческу - лучший тренер УПЛ / УНИАН

Украинская премьер-лига провела опрос для определения самых ярких фигур прошедшего сезона 2020/2021 годов. Всего было пять номинаций: лучший игрок, молодой игрок, вратарь, тренер и арбитр чемпионата.

Лучшим игроком сезона представители клубов выбрали полузащитника киевского Динамо Виталия Буяльского. В топ-3 также вошли Владислав Кулач из "Ворсклы" и капитан "Динамо" Сергей Сидорчук. В десятку лучших вошел только один игрок "Шахтера" – Додо.

Лучший игрок сезона

Виталий Буяльский (Динамо).

Следующие места заняли:Владислав Кулач (Ворскла), Сергей Сидорчук (Динамо), Виктор Цыганков (Динамо), Владен Юрченко (Заря), Виталий Миколенко (Динамо), Владислав Кочергин (Заря), Илья Забарный (Динамо), Додо (Шахтер), Андрей Тотовицкий (Десна).

Лучший вратарь сезона

"Динамовец" Георгий Бущан и "горняк" Анатолий Трубин.

Впервые в истории опроса УПЛ два игрока набрали одинаковое количество баллов – по 24.

Лучший молодой игрок сезона

Илья Забарный (Динамо).

Следующие места заняли: Анатолий Трубин (Шахтер), Артем Бондаренко (Мариуполь), Олег Очеретько (Мариуполь), Аллахьяр (Заря), Ефим Конопля (Десна), Виталий Миколенко (Динамо), Михаил Мудрик (Десна), Остап Притула (Рух).

Лучший тренер сезона

Мирча Луческу (Динамо).

Следующие места заняли: Виктор Скрипник (Заря), Игор Йовичевич (Днепр-1), Юрий Максимов (Ворскла), Анатолий Бессмертный (Львов), Луиш Каштру (Шахтер), Сергей Лавриненко (Ингулец), Руслан Костышин (Колос), Александр Рябоконь (Десна).

Лучший арбитр сезона

Екатерина Монзуль.

Следующие места заняли: Сергей Бойко, Евгений Арановский.

Сезон УПЛ 2021-2022