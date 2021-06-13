Лікар розповів, як гравця збірної Данії Еріксена рятували від смерті

Крістіан Еріксен / Reuters

Півзахисник збірної Данії і міланського Інтера Крістіан Еріксен пережив фактичну смерть, але його вдалося медикам реанімувати з першого разу. Про це повідомляє портал Evening Standard з посиланням на лікаря збірної Данії Мартіна Босена.

Він зазначив, що всі події відбулися дуже швидко. Також лікар не зміг пояснити, що саме сталося і призвело до ситуації.

"Еріксен був мертвий. У нього зупинилося серце. Я не знаю, як нам вдалося врятувати його, це сталося дуже швидко. Не можу пояснити причину події, ми не знаємо, що відповісти", - сказав Босен.

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Нагадаємо, раніше півзахисник збірної Данії Крістіан Еріксен втратив свідомість під час матчу першого туру групового етапу чемпіонату Європи з футболу з командою Фінляндії. Але в лікарні лікарі зумів стабілізувати його стан.

У кінцівці першого тайму зустрічі Еріксен впав на газон і не зміг піднятися. Матч перервано. Крістіана Ерікссена після спроб реанімації забрали з поля на ношах

Чемпіонат Європи з футболу планувалося провести в 2020 році, але через пандемію коронавірусу турнір перенесли на літо 2021-го. Він пройде з 11 червня по 11 липня в 12 європейських містах.