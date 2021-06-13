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Врач рассказал, как игрока сборной Дании Эриксена спасали от смерти

13 июня 2021, 19:18
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Врач футбольной сборной Дании Мартин Босен дал комментарий по резонансной теме - жуткой ситуации с футболистом Кристианом Эриксеном на чемпионате Европы.

Эриксен
Кристиан Эриксен / Reuters

Полузащитник сборной Дании и миланского Интера Кристиан Эриксен пережил фактическую смерть, но его удалось медикам реанимировать с первого раза. Об этом сообщает портал Evening Standard со ссылкой на врача сборной Дании Мартина Босена.

Он отметил, что все события произошли очень быстро. Также врач не смог объяснить, что именно произошло и привело к ситуации.

"Эриксен был мертв. У него остановилось сердце. Я не знаю, как нам удалось спасти его, это произошло очень быстро. Не могу объяснить причину произошедшего, мы не знаем, что ответить", - сказал Босен.

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Напомним, ранее полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен потерял сознание во время матча первого тура группового этапа чемпионата Европы по футболу с командой Финляндии.

В концовке первого тайма встречи Эриксен упал на газон и не смог подняться. Матч прерван. Кристиана Эрикссена после попыток реанимации унесли с поля на носилках. Но в больнице врачи сумел стабилизировать его состояние.

Чемпионат Европы по футболу планировалось провести в 2020 году, но из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на лето 2021-го. Он пройдет с 11 июня по 11 июля в 12 европейских городах.

Чемпионат Европы новости спорта Кристиан Эриксен
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