Футболист сборной Дании потерял сознание во время матча, его унесли на носилках

Полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен потерял сознание / © EPA-EFE/Friedemann Vogel

Полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен потерял сознание во время матча первого тура группового этапа чемпионата Европы по футболу с командой Финляндии.

В концовке первого тайма встречи Эриксен упал на газон и не смог подняться. Матч прерван. Кристиана Эрикссена после попыток реанимации унесли с поля на носилках. О его состоянии ничего не известно.

Эрикссен упал после того, как партнер выбросил мяч ему из аута, никакого столкновения с соперником не было. Пока врачи пытались вернуть игрока к жизни, партнеры выстроились в круг, они шокированы.

Позже стало известно о том, что Эриксен покидал поле в сознании. Камера зафиксировала его с открытыми глазами, придерживал кислородную маску рукой.

Евро-2020 стартовал в пятницу, 11 июня, матчем Италия–Турция в Риме. 12 июня сборная России сыграет с Бельгией в Петербурге, 16 июня — против команды Финляндии также в Санкт-Петербурге, 21 июня — с Данией в Копенгагене.

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Чемпионат Европы по футболу планировалось провести в 2020 году, но из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на лето 2021-го. Он пройдет с 11 июня по 11 июля в 12 европейских городах.

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