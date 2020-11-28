Андрей Шевченко описал Диего Марадону одним словом

Андрей Шевченко охарактеризовал Диего Марадону одним итальянским словом / Reuters

Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко охарактеризовал футболиста и экс-тренера аргентинской национальной команды Диего Марадону одним итальянским словом – "genuino" (настоящий).

Марадона был, как младенец, – настолько чистый, добрый и настоящий, рассказал наставник в эфире программы Свобода Слова Савіка Шустера.

Шевченко добавил, что узнал Марадону при жизни и общался с ребятами, которые с ним дружили. По его словам, слово "genuino" полностью раскрывает характер Марадоны.

"…такое выражение в Италии – genuino – …это такое выражение, это – как "младенец". То есть Диего был гениальным человеком в футболе, он просто перевернул футбольный мир…И вот это слово – genuino – оно именно раскрывает полностью характер его…", – поделился главный тренер.

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