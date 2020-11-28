Андрей Шевченко описал Диего Марадону одним словом

Марадона был чистым, добрым и настоящим, сказал наставник сборной Украины.
Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко охарактеризовал футболиста и экс-тренера аргентинской национальной команды Диего Марадону одним итальянским словом – "genuino" (настоящий).
Марадона был, как младенец, – настолько чистый, добрый и настоящий, рассказал наставник в эфире программы Свобода Слова Савіка Шустера.
Шевченко добавил, что узнал Марадону при жизни и общался с ребятами, которые с ним дружили. По его словам, слово "genuino" полностью раскрывает характер Марадоны.
"…такое выражение в Италии – genuino – …это такое выражение, это – как "младенец". То есть Диего был гениальным человеком в футболе, он просто перевернул футбольный мир…И вот это слово – genuino – оно именно раскрывает полностью характер его…", – поделился главный тренер.
Андрей Шевченко высказался о Диего Марадоне – смотрите видео с 7:53
- Напомним, 25 ноября стало известно, что Диего Марадона умер.
- Марадона скончался на 61-м году жизни, с ним прощались в столице Аргентины Буэнос-Айресе в здании президентского дворца.
- Марадону похоронили 26 ноября на частном кладбище, которое находится под Буэнос-Айресом, рядом с родителями.