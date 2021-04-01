Шевченко назвал причину провала сборной Украины в матче с Казахстаном

Украина вновь сыграла вничью в отборе на ЧМ-2022 / Reuters

Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко после матча с Казахстаном, где Украина снова потеряла очки в отборе на ЧМ-2022, прокомментировал этот результат.

"Я думаю, когда создается столько моментов, а потом их транжирят... Так получается, что соперник создает один момент и забивает, а мы продолжаем не использовать. Концовка мне не понравилась. Должна быть организация, а у нас игроки, которые должны были играть на своих позициях, потеряли их. Результат негативный, беру ответственность на себя. Я предупредил их в перерыве – не транжирить моменты. Такие игры нужно закрывать. Жаль, что я оказался прав", - сказал Шевченко.

По словам наставника сборной, три матча в неделю это не причина провальной игры.

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"Я не замечал усталости. Были те, кто подсел, но мы многим давали играть, была ротация. Не вижу проблем в усталости, а вижу проблему в концентрации. Это звоночек, очень серьезный звоночек. Мы должны стать командой. Это тревожные моменты – там ошибку допустили, здесь ошибка и наказали нас. Мы должны были закрывать эту игру еще в первом тайме. Соперник забил хороший гол, но мы должны свое реализовать. Реализуй свои моменты – закрыли ли бы все в первом тайме. Что касается моментов с пенальти, то я не комментирую. Сейчас мне тяжело говорить об этом. Если судья не увидел пенальти, то так и быть", – сказал Шевченко в комментарии Футбол 1.

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