"Питання - до УЄФА": у збірній України оголосили про рішення щодо форми з Кримом і "Слава Україні"

Україні виступить на Євро-2020 у формі, яку раніше вже затвердили в УЄФА - пресаташе збірної / Скріншот відео з facebook.com/andriy.pavelko

Національна збірна України з футболу має намір виступити на Євро-2020 у формі з окупованим Росією Кримом і гаслом "Слава Україні – Героям слава". Всі деталі спортивного екіпірування схвалені УЄФА, перемовини з Європейською асоціацією футболу тривають. Про це заявив пресаташе української команди Олександр Гливинський.

Як повідомляє ТСН, під час пресконференції в п'ятницю, 11 червня, він розповів про те, що організатор турніру, Європейська асоціація футболу (УЄФА), схвалила форму національної збірної України в первинному варіанті. Тому команда готова виступати з Кримом і гаслом "Слава Україні – Героям слава" на чемпіонаті Європи з футболу.

При цьому, за його словами, глава Української асоціації футболу Андрій Павелко продовжує вести перемовини з УЄФА у Римі.читайте також"Слава Україні - Героям слава нікуди не зникнуть": Україна відповість на скандал з формою збірної

"Всі деталі форми схвалені в УЄФА. Президент УАФ наразі у Римі, де веде перемовини з представниками УЄФА. Це все, що ми можемо наразі сказати. Не задавайте більше питань з цього приводу. Так, ми збираємося грати в цій формі. Наша форма схвалена, всі написи були схвалені", - сказав Гливинский і підкреслив, що питання про зміну форми гравців слід ставити не гравцям, а УЄФА.

Нова форма збірної України з Кримом і гаслом "Слава Україні - Героям слава"

Українська асоціація футболу 6 червня представила нову форму національної збірної України. На футболках - написи "Слава Україні – Героям слава" і карта держави з Кримом. У цій формі гравці української збірної зіграють на Євро-2020.

У Росії різко негативно відреагували на такий крок України. Депутат Держдуми РФ Дмитро Свищев очікує, що УЄФА може заборонити українській збірній виступати в цій формі.

7 червня в УЄФА заявили, що жодних проблем з формою збірної України немає, тому українська команда може виступити у своїй новій екіпіровці

Як повідомляли в ЗМІ, російська футбольна влада розглядала можливість відмови збірної Росії від участі у Євро-2020 через інцидент з Україною.

Однак 10 червня, після того як Росія офіційно поскаржилася на форму України, в УЄФА заборонили українській команді виходити у формі з гаслом "Героям Слава".

11 червня гасло "Слава Україні - Героям слава", а також карта України з тризубом в центрі, за рішенням Української асоціації футболу стали офіційними футбольними символами країни.

Примітно, Україна може вийти у футболках з Кримом і "Слава Україні - Героям слава" на матч, який відбудеться у Санкт-Петербурзі. Для цього українській збірній треба пробитися до чвертьфіналу турніру.