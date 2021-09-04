Зеленський закликав підтримати українських футболістів на надважливому матчі з Францією

Президент закликав підтримати українську збірну / instagram / zelenskiy_official

Президент Володимир Зеленський закликав вболівальників підтримати українську збірну з футболу, яка вийде 4 вересня на поле НСК "Олімпійський" проти чинних чемпіонів світу, – французів.

"Всім, хто підняв хвилю хейта після гри з Казахстаном, хочу нагадати, що вболівати – це бути одним цілим з командою і під час перемог, і тоді, коли не все йде гладко",– написав Зеленський у себе у твіттері.

Президент закликав підтримати українську збірну на надважливому матчі. Відзначимо, що в разі програшу, боротьбу доведеться вести виключно за другу позицію, яка дає право поборотися за вихід на Чемпіонат світу через додаткові матчі в плей-офф. Але і тут нашій збірній доведеться витримати конкуренцію з боку Фінляндії та Боснії.

"Так, сьогодні буде складно, але віримо в команду. Тримаємо кулаки за наших!", – підкреслив він.

- Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 4, 2021

Де дивитися матч Україна – Франція

Матч відбіркового циклу на Чемпіонат світу-2022 Україна – Франція в прямому ефірі покажуть телеканали "Україна" і "Футбол 1". Початок – о 21:45 за київським часом.

Дивитися онлайн матч Україна-Франція можна на декількох платформах цілком легально. Зокрема, трансляцію матчів національної збірної України проводить Oll.tv.