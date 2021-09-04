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Зеленский призвал поддержать украинских футболистов на супер-важном матче с Францией

4 сентября 2021, 21:34

Также президент отреагировал на негативные высказывания в адрес команды после игры с Казахстаном.

Зеленский
Президент призвал поддержать украинскую сборную / instagram/zelenskiy_official

Президент Владимир Зеленский призвал болельщиков поддержать украинскую сборную по футболу, которая выйдет 4 сентября на поле НСК "Олимпийский" против действующих чемпионов мира, – французов.

"Всем, кто поднял волну хейта после игры с Казахстаном, хочу напомнить, что болеть – это быть одним целым с командой и во время побед, и тогда, когда не все идет гладко", – написал Зеленский у себя в твиттере.

Президент призвал поддержать украинскую сборную на супер-важном матче. Отметим, что в случае проигрыша, борьбу придется вести исключительно за вторую позицию, которая дает право побороться за выход на чемпионат мира через дополнительные матчи в плей-офф. Но и здесь нашей сборной придется выдержать конкуренцию со стороны Финляндии и Боснии.

"Так, сегодня будет сложно, но верим в команду. Держим кулаки за наших!", – подчеркнул он.

Где смотреть матч Украина – Франция

Матч отборочного цикла на чемпионат мира-2022 Украина – Франция в прямом эфире покажут телеканалы "Украина" и "Футбол 1". Начало – в 21:45 по киевскому времени.

Смотреть онлайн матч Украина – Франция можно на нескольких платформах вполне легально. В частности, трансляцию матчей национальной сборной Украины проводит Oll.tv.

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Владимир Зеленский сборная Украины по футболу чемпионат мира 2022
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