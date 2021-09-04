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"Павелко вон": фанаты требуют увольнения президента УАФ после откровения Шевченко

4 сентября 2021, 19:59

Причиной стала неоднозначная ситуация с продлением контракта с уже бывшим главным тренером сборной Украины Андреем Шевченко.

Павелко
Фанаты требуют увольнения Павелко / facebook.com/andriy.pavelko

Футбольные болельщики буквально завалили соцсети Украинской ассоциации футбола большим количеством оскорбительных сообщений в адрес Андрея Павелко. Они массово призывают главу Ассоциации футбола уйти со своего поста.

Причиной стала неоднозначная ситуация с продлением контракта с уже бывшим главным тренером сборной Украины Андреем Шевченко. Ранее стало известно, что 44-летний специалист пытался обсудить вопрос с Павелко, но он не выходил на контакт ни с ним, ни с его штабом.

После этого Сетью прокатилась волна возмущения в адрес президента УАФ Андрея Павелко, который ранее объяснил уход Шевченко желанием 44-летнего специалиста перейти на клубную работу. Однако на днях обладатель "Золотого мяча" собрал пресс-конференцию, где опроверг заявления УАФ. Он заявил, что хотел продолжить работу со сборной. И не говорил, что он покидает команду.

Слова Шевченко, которые противоречили предыдущим заявлениям представителей УАФ, вызвали шквал критики со стороны болельщиков. В соцсетях под постами УАФ они начали оставлять сообщения с требованием отставки Павелко. В первые часы администраторы соцсетей пытались удалять такие месседжи, но их становится все больше и больше.

Instagram УАФ
Instagram УАФ

Андрей Шевченко: успехи со сборной

  • Шевченко покинул сборную Украины 1 августа в после окончания срока контракта. Он возглавлял "сине-желтых" с лета 2016 года.
  • Под руководством Шевченко национальная команда провела 52 матча, в которых одержала 25 побед, 13 раз сыграла вничью и потерпела 14 поражений.
  • На Евро-2020 сборная Украины дошла до четвертьфинала. Это лучшее достижение страны за всю историю.

Ныне обязанности главного тренера выполняет Александр Петраков, который ранее возглавлял юношескую сборную Украины U-20.

Напомним, что сегодня, 4 сентября, сборная Украины по футболу в Киеве сыграет против действующих чемпионов мира – команды Франции. В случае поражения команда Петракова потеряет шансы на первое место в группе

Матч отборочного цикла на чемпионат мира-2022 Украина – Франция в прямом эфире покажут телеканалы "Украина" и "Футбол 1". Начало – в 21:45 по киевскому времени.

viber
Андрей Шевченко сборная Украины по футболу Андрей Павелко УАФ
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