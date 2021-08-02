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В УАФ определились с главными кандидатами на замену Шевченко во главе сборной Украины

2 августа 2021, 15:19
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Оба претендента уже работали с "сине-желтыми".

шевченко
В ассоциации подтвердили уход Шевченко / Getty

В Украинской ассоциации футбола (УАФ) уже определились с тем, кто в срочном порядке сможет заменить Андрея Шевченко на посту наставника национальной сборной, с которой тот неожиданно попрощался накануне. Позже СМИ сообщали, что стороны не смогли договориться о финансовых условиях соглашения

Председатель комитета сборных УАФ Мирон Маркевич является главным вариантом на пост нового наставника сборной Украины, сообщает meta-ratings. Если же он по каким-то причинам откажется, то следующий кандидат – другой экс-наставник сборной Украины Алексей Михайличенко.

Что насчет Сергея Реброва, которого называли главным фаворитом на замену Шевченко, то он сейчас работает во главе Аль-Айна из ОАЭ. Однако источник не исключает вариант, что ради работы со сборной Украины он в конце года разорвет соглашение с эмиратским клубом.

К слову, УАФ на своем официальном сайте уже подтвердила уход Шевченко с поста главного тренера сборной Украины. Как говорится в сообщении, "Андрей Шевченко и его тренерский штаб мотивировали свое решение желанием после чемпионата Европы перейти на клубную работу. В Украинской ассоциации футбола пошли навстречу и согласились на такие условия контракта...".

Михайличенко (слева), Маркевич (по центру), Ребров (справа)

Напомним, что на 9 августа запланировано заседание Исполкома УАФ, на котором будет принято решение о тренерском штабе сборной Украины. Ему придется готовить команду к матчам отбора ЧМ-2022 в Катаре.

Ближайшие матчи отбора для сборной Украины – 1 сентября на выезде со сборной Казахстана и 4 сентября дома со сборной Франции.

Андрей Шевченко Алексей Михайличенко сборная Украины по футболу Мирон Маркевич
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