Шевченко в сборной Украины больше не будет: журналист назвал дату назначения нового тренера

УАФ и Шевченко не собираются продлевать контракт - Денисов / Reuters

Легенда украинского футбола Андрей Шевченко больше не будет работать со сборной Украины. Его заявление согласовано с Украинской ассоциацией футбола, ожидается официальный комментарий главы футбольной федерации Андрея Павелко. На заседании исполкома УАФ, которое состоится 9 августа, утвердят нового наставника национальной команды. Об этом заявил ведущий программы Великий футбол Александр Денисов.

В эфире передачи он рассказал о том, что президент УАФ Андрей Павелко знал о подготовке заявления Шевченко. Теперь ожидается официальное заявление Павелко по этому поводу. Федерация футбола и Шевченко не будут подписывать новый контракт.

Читайте также"Я бы этого хотел": Шевченко намекнул на уход со сборной Украины ради работы в клубе"Заявление, сделанное Шевченко, было согласовано между ним и Украинской ассоциацией футбола. 2 августа должна появиться реакция Павелко. Это не спонтанное решение, что Шевченко написал какой-то пост, а УАФ не готова. Я знаю о том, что нового контракта не будет", - заверил Денисов.

Также он добавил, что вопрос нового главного тренера сборной Украины должен быть решен в ближайшее время. Заседание исполнительного комитета УАФ должно состояться 9 августа. Тогда должны утвердить кандидатуру наставника сборной.

"В ближайшее время у сборной Украины появится новый тренер. Уже 9 августа пройдет заседание исполкома УАФ, на котором должен быть утвержден новый главный тренер сборной Украины", - подчеркнул Александр Денисов.

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Заявление Шевченко об уходе из сборной Украины

Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко в воскресенье, 1 августа, заявил о том, что он покидает команду. Контракт специалиста с УАФ завершен и не был продлен.

СМИ сообщали, что стороны не смогли договориться о финансовых условиях соглашения. Якобы Шевченко просил 3 миллиона долларов на весь тренерский штаб.

Примечательно, Шевченко и УАФ не разглашали детали истекшего контракта. Журналисты в 2018 году выяснили, что тренер получает 720 тысяч долларов в год. Данную информацию на официальном уровне не подтверждали, но и не опровергали.