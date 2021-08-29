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Шовковский остается: УАФ представила новый тренерский штаб сборной Украины

29 августа 2021, 14:17

Всего в новый тренерский штаб сборной Украины вошло шесть человек.

Новый тренерский штаб сборной Украины / Скриншот

Сегодня, 29 августа, в Киеве состоялась официальная презентация нового тренерского штаба национальной сборной Украины. Именно эти специалисты будут готовить команду к предстоящим матчам отбора на ЧМ-2022 в Катаре.

С главной футбольной командой страны будет работать тренерский штаб из шести человек во главе с и.о. главного тренера Александром Петраковым, сменившим ушедшего вскоре после блестящего выступления на Евро-2020 Андрея Шевченка.

Тренерский штаб сборной Украины:

  • Александр Петраков – исполняющий обязанности главного тренера;
  • Александр Шовковский и Андрей Анненков – ассистенты главного тренера;
  • Вячеслав Кернозенко – тренер вратарей;
  • Иван Баштовой и Вячеслав Руженцев – тренеры по физподготовке.

Футболисты сборной Украины проведут первую тренировочную сессию с новыми наставниками 29 августа в 18:30 на поле НТК им. В. Банникова. Первые 15 минут мероприятия – открыты для СМИ.

Сборная Украины: матчи в сентябре

  • Сборная Украины в сентябре проведет два отборочных матча к чемпионату мира. 1 сентября Украина в гостях сыграет против Казахстана, а 4 сентября будет принимать Францию.
  • После трех матчей Украина занимает в своей отборочной группе второе место, набрав 3 очка.
  • Также в сентябре "желто-синие" проведут контрольный матч против Чехии. Он запланирован на 8 сентября.
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Александр Шовковский сборная Украины по футболу УАФ Александр Петраков
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