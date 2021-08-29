Шовковский остается: УАФ представила новый тренерский штаб сборной Украины

Новый тренерский штаб сборной Украины / Скриншот

Сегодня, 29 августа, в Киеве состоялась официальная презентация нового тренерского штаба национальной сборной Украины. Именно эти специалисты будут готовить команду к предстоящим матчам отбора на ЧМ-2022 в Катаре.

С главной футбольной командой страны будет работать тренерский штаб из шести человек во главе с и.о. главного тренера Александром Петраковым, сменившим ушедшего вскоре после блестящего выступления на Евро-2020 Андрея Шевченка.

Тренерский штаб сборной Украины:

Александр Петраков – исполняющий обязанности главного тренера;

– исполняющий обязанности главного тренера; Александр Шовковский и Андрей Анненков – ассистенты главного тренера;

и – ассистенты главного тренера; Вячеслав Кернозенко – тренер вратарей;

– тренер вратарей; Иван Баштовой и Вячеслав Руженцев – тренеры по физподготовке.

Футболисты сборной Украины проведут первую тренировочную сессию с новыми наставниками 29 августа в 18:30 на поле НТК им. В. Банникова. Первые 15 минут мероприятия – открыты для СМИ.

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