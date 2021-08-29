Шовковский остается: УАФ представила новый тренерский штаб сборной Украины

Всего в новый тренерский штаб сборной Украины вошло шесть человек.
Сегодня, 29 августа, в Киеве состоялась официальная презентация нового тренерского штаба национальной сборной Украины. Именно эти специалисты будут готовить команду к предстоящим матчам отбора на ЧМ-2022 в Катаре.
С главной футбольной командой страны будет работать тренерский штаб из шести человек во главе с и.о. главного тренера Александром Петраковым, сменившим ушедшего вскоре после блестящего выступления на Евро-2020 Андрея Шевченка.
Тренерский штаб сборной Украины:
- Александр Петраков – исполняющий обязанности главного тренера;
- Александр Шовковский и Андрей Анненков – ассистенты главного тренера;
- Вячеслав Кернозенко – тренер вратарей;
- Иван Баштовой и Вячеслав Руженцев – тренеры по физподготовке.
Футболисты сборной Украины проведут первую тренировочную сессию с новыми наставниками 29 августа в 18:30 на поле НТК им. В. Банникова. Первые 15 минут мероприятия – открыты для СМИ.
Сборная Украины: матчи в сентябре
- Сборная Украины в сентябре проведет два отборочных матча к чемпионату мира. 1 сентября Украина в гостях сыграет против Казахстана, а 4 сентября будет принимать Францию.
- После трех матчей Украина занимает в своей отборочной группе второе место, набрав 3 очка.
- Также в сентябре "желто-синие" проведут контрольный матч против Чехии. Он запланирован на 8 сентября.
Автор: Денис Пономаренко