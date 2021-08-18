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В сборную Украины по футболу назначили нового тренера вместо Шевченко: фото

18 августа 2021, 08:11
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Эпопея с заменой легенды украинского футбола Андрея Шевченко на посту главного тренера сборной завершена. И новым наставником стал не Сергей Ребров.

Петраков, Павелко
Александр Петраков и Андрей Павелко / Facebook

Руководитель Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко официально объявил, что сборную Украины возглавит Александр Петраков - в формате "исполняющий обязанности". Об этом главный украинский футбольный чиновник написал на своей странице в соцсети Facebook.

Петраков теперь будет готовить национальную сборную к дальнейшим выступлениям в групповом турнире отбора на чемпионат мира-2022, который пройдет в Катаре.

Первый матч под руководством нового тренера сборная Украины проведет на выезде уже 1 сентября против сборной Казахстана (отметим, что первый матч этих команд в Киеве завершился вничью 1:1).

К слову, именно Петраков тот тренер, который привел украинскую молодежную сборную к титулу чемпионов мира-2019.

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Напомним, ранее, 1 августа текущего года стало известно, что Андрей Шевченко покинул должность главного тренера сборной Украины - после конца срока контракта.

Позднее в СМИ появилась информация, что его должен заменить друга легенда украинского футбола - Сергей Ребров.

Однако, возникли проблемы с расторжением текущего контракта Реброва - с эмиратским клубом Аль-Айн. В УАФ сообщали, что помогут специалисту с компенсацией за разрыв контракта - если сумма не превысит 1 млн евро

Андрей Шевченко Сергей Ребров сборная Украины по футболу Андрей Павелко Александр Петраков
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