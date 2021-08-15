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Выяснилось, кто возглавит сборную Украины по футболу

15 августа 2021, 21:11
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Александр Васильевич начал свою тренерскую карьеру в 1993 помощником тренера в запорожском Торпедо.

Сборную Украины по футболу возглавит Александр Петраков

Сборную Украины по футболу возглавит Александр Петраков. Сергей Ребров не будет разрывать контракт с арабским Аль-Айноми продолжит работать в клубе, сообщает Meta-ratings.com.ua со ссылкой на свои источники..

Помощником Петракова станет Андрей Анненков. Тренерский дуэт работал с молодежной сборной Украины и привел ее к чемпионству на мировом первенстве в 2019 году. По завершении 2019 года попал в список лучших мировых тренеров национальных сборных.

Официально Петраков в качестве нового главного тренера национальной сборной Украины будет представлен во вторник, 17 августа.

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Александр Васильевич начал свою тренерскую карьеру в 1993 помощником тренера в запорожском Торпедо. Первым клубом, который он возглавил, стал киевский ЦСКА-2 в 1998 году. С 2010 года начал тренировать сборные Украины с U-16 по U-20.

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Напомним, 9 августа исполком Украинской ассоциации футбола (УАФ) не определился с новым главным тренером национальной команды на заседании.

1 августа нынешнего года стало известно, что Андрей Шевченко покидает пост главного тренера сборной Украины в связи с истечением срока контракта.

Он выразил слова благодарности Украинской ассоциации футбола, игрокам сборной и всем, кто имеет отношение к команде.

Победитель Чемпионата мира может возглавить основную сборную Украины. Так, в СМИ появилась информация, что УАФ поможет Сергею Реброву с компенсацией за разрыв контракта с эмиратским клубом Аль-Айн, если сумма не превысит 1 млн евро, для того, чтобы он мог возглавить сборную Украины.

футбол Сергей Ребров новости Украины
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