Ребров резко высказался о тренерстве в сборной Украины

Ребров высказался о предложении стать главным треном Украины / УНИАН

Тренер футбольного клуба ОАЭ Аль-Айн Сергей Ребров сообщил о том, что уже получил предложение стать главным тренером сборной Украины. Но он останется работать в клубе, с которым этим летом подписал контракт.

"Я был бы, безусловно, счастлив, если бы взял на себя задачу тренировать национальную сборную своей страны. Но сейчас я здесь, в Аль-Айне, и я привержен своему контракту. Только в случае, если клуб решит, что я должен уйти, я обязательно возьмусь за работу тренером сборной Украины", - заявил Ребров.в интервью клубному сайту.

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Напомним, 9 августа исполком Украинской ассоциации футбола (УАФ) не определился с новым главным тренером национальной команды на заседании.

1 августа нынешнего года стало известно, что Андрей Шевченко покидает пост главного тренера сборной Украины в связи с истечением срока контракта.

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Он выразил слова благодарности Украинской ассоциации футбола, игрокам сборной и всем, кто имеет отношение к команде.

Победитель Чемпионата мира может возглавить основную сборную Украины. Так, в СМИ появилась информация, что УАФ поможет Сергею Реброву с компенсацией за разрыв контракта с эмиратским клубом Аль-Айн, если сумма не превысит 1 млн евро, для того, чтобы он мог возглавить сборную Украины.