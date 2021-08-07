Ребров стопроцентно станет новым тренером сборной Украины - СМИ

Сергей Ребров / УНИАН

Новым тренером сборной Украины по футболу станет легендарный футболист и бывший наставник киевского Динамо и венгерского Ференцвароша Сергей Ребров. Как сообщает портал Sport, специалист подпишет контракт с Украинской ассоциацией футбола как минимум на два года.

Сообщается, что 47-летний Ребров договорился о разрыве контракта со своим нынешним клубом, "Аль-Айном" из Объединенных арабских эмиратов и уже в понедельник, 9 августа, будет представлен в качестве наставника сборной Украины.

Ребров должен подписать контракт в качестве главного тренера сборной по схеме "2+1". То есть, вначале он будет руководить украинскими футболистами в отборе на ЧМ-2022 и ЧЕ-2024. А по окончании отбора на первенство континента трудовое соглашение может быть продолжено еще на год.

Читайте такжеВ УАФ определились с главными кандидатами на замену Шевченко во главе сборной Украины

Напомним, ранее, 1 августа нынешнего года стало известно, что Андрей Шевченко покидает пост главного тренера сборной Украины в связи с истечением срока контракта.

Реклама

Он выразил слова благодарности Украинской ассоциации футбола, игрокам сборной и всем, кто имеет отношение к команде.