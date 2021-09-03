Шевченко пожаловался, что не хотел покидать пост тренера сборной Украины

Шевченко рассказал, что не хотел покидать должность тренера / Getty

Бывший главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко пожаловался на то, хотел остаться на посту после возвращения с Евро-2020, но его контракт истекал, а новый подписать не предложили, пишет Tribuna.com.

"Мы не собирались уходить из сборной. Мы сказали, что хотим пролонгировать контракт", – рассказал Шевченко свою позицию и позицию всего своего тренерского штаба во вемя сегодняшнего брифинга.

По его словам, ему не предложили переподписать текстующий контракт, хотя он пытался поговорить на эту тему с президентом УАФ Павелко.

"После Евро мы приняли решение продлить контракт. По приезду в Киев я встретился с президентом УАФ Павелко, где я ему об этом сообщил. Он ответил, что не готов сейчас обсуждать этот момент, поэтому я улетел в отпуск. Я встретился еще раз с ним на финале Евро – разговора о пролонгации не было. 30 июля закончился мой контракт, поэтому я сообщил об этом в соцсетях. Ни в коем случае я не говорил о том, что ухожу", – рассказал Шевченко.

Шевченко покинул должность тренера сборной - о чем шла речь ранее:

Напомним, ранее, 1 августа текущего года стало известно, что Андрей Шевченко покинул должность главного тренера сборной Украины - после конца срока контракта.

Реклама

Позднее в СМИ появилась информация, что его должен заменить друга легенда украинского футбола - Сергей Ребров.

Однако, возникли проблемы с расторжением текущего контракта Реброва - с эмиратским клубом Аль-Айн. В УАФ сообщали, что помогут специалисту с компенсацией за разрыв контракта - если сумма не превысит 1 млн евро.

Руководитель Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко официально объявил, что сборную Украины возглавит Александр Петраков - в формате "исполняющий обязанности".