Шевченко трогательно попрощался со сборной Украины по футболу

Шевченко обратился к сборной после своего ухода с поста тренера / Getty

Бывший главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко обратился к футболистам национальной команды после своего ухода.

В Instagram он опубликовал пост, в котором подвел итоги совместной работы.

"Мне хочется выразить огромную благодарность каждому футболисту сборной Украины, с которыми прошли очень яркий и успешный путь в восьмерку лучших команд Европы. Это были незабываемые 5 лет моей жизни. Нас объединяла цель и мы вместе к ней шли. Спасибо вам за поддержку".

"Я всегда и везде буду вас поддерживать и болеть. Я желаю вам всем новых побед и триумфов с новым тренерским штабом сборной Украины", - написал Шевченко.

Шевченко покинул должность тренера сборной - о чем шла речь ранее:

Напомним, ранее, 1 августа текущего года стало известно, что Андрей Шевченко покинул должность главного тренера сборной Украины - после конца срока контракта.

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Позднее в СМИ появилась информация, что его должен заменить друга легенда украинского футбола - Сергей Ребров.

Однако, возникли проблемы с расторжением текущего контракта Реброва - с эмиратским клубом Аль-Айн. В УАФ сообщали, что помогут специалисту с компенсацией за разрыв контракта - если сумма не превысит 1 млн евро.

Руководитель Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко официально объявил, что сборную Украины возглавит Александр Петраков - в формате "исполняющий обязанности".