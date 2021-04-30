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1+1 покаже фінальний випуск Ліги Сміху: Титани, де визначать переможця

30 квітня 2021, 13:02

Новий сезон Ліги Сміху добігає кінця. Вже пройшли зйомки фінального випуску, який тепер покаже 1+1.

Ліга сміху 2021
Ліга сміху 2021 / 1+1

30 квітня о 20:15 на 1+1 глядачі побачать фінальний випуск Ліги сміху: Битва Титанів від Студії Квартал 95, в якому за перемогу змагатимуться найсильніші команди.

Тренери та судді Маша Єфросиніна, Володимир Дантес, Олеся Жураковська, Гарік Корогодський, Сергій Бабкін і Станіслав Боклан визначили долю цілої команди, яка протягом місяців намагалася завоювати перемогу.

Так, команди "Ветерани Космічних військ", тренером якої є Сергій Бабкін, "Інородний театр абсурду "Воробушек" під керівництвом тренера Володимира Дантеса, "Тріо різні і ведучий" та тренер Гарік Корогодський, "Вінницькі" з команди Олесі Жураковської вийдуть на сцену, щоб у битві гумору завоювати заповітний кубок та 1 мільйон гривень.

Ліга сміху 2021
Ліга сміху 2021-фінал / 1+1

Вперше в історії шоу, фінал пройде під девізом "повна імпровізація". Фінал складатиметься з трьох етапів, після кожного змагання покине боротьбу одна з команд.

Допомагати гумористам в музичній імпровізації буде артист Павло Зібров. Також на глядачів чекає сюрприз-дует Станіслава Боклана та Олесі Жураковської.

Нагадаємо, Чемпіонат України з гумору називається "Битва Титанів". Адже кращі команди всіх сезонів і за всю історію Ліги Сміху збиралися на одній сцені:

Вінницькі, Відпочиваємо разом, тріо Різні, VIP Тернопіль, 30+, ВКВ, Стадіон Діброва, Воробушек, Наш формат і Веселі бобри.

Незважаючи на те, що в новому сезоні братимуть участь досвідчені команди, які встигли стати зірками Ліги Сміху, команда проекту проводить відбір молодих і талановитих гумористів для наступних сезонів проекту.

Зйомки проходили без глядачів з дотриманням всіх карантинних норм. А імена переможців оголосять 30 квітня о 20:15 на 1+1.

Подивитися всі випуски шоу Ліга сміху можна буде на сайті 1+1 video.

Ліга сміху новини шоу бізнесу
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