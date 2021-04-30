1+1 покажет финальный выпуск Лиги Смеха: Титаны, где определят победителя

Лига смеха 2021 / 1+1

30 апреля в 20:15 на 1+1 зрители увидят финальный выпуск Лиги смеха: Битва Титанов от Студии Квартал 95, в котором за победу будут соревноваться сильнейшие команды.

Тренеры и судьи Маша Ефросинина, Владимир Дантес, Олеся Жураковская, Гарик Корогодский, Сергей Бабкин и Станислав Боклан определили судьбу целой команды, которая в течении месяцев пыталась завоевать победу.

Так, команды "Ветераны Космических войск", тренером которой является Сергей Бабкин, Инародный театр абсурда "Воробушек" под руководством тренера Владимира Дантеса, "Трио разные и ведущий" и тренер Гарик Корогодский, "Винницкие" из команды Олеси Жураковской выйдут на сцену, чтобы в битве юмора завоевать заветный кубок и 1 миллион гривен.

Лига смеха 2021 - финал / 1+1

Впервые в истории шоу, финал пройдет под девизом "полная импровизация". Финал будет состоять из трех этапов, после каждого соревнования покинет борьбу одна из команд.

Помогать юмористам в музыкальной импровизации будет артист Павел Зибров. Также зрителей ждет сюрприз - дуэт Станислава Боклана и Олеси Жураковской.

Напомним, чемпионат Украины по юмору называется "Битва Титанов". Ведь лучшие команды всех сезонов и за всю историю Лиги Смеха собирались на одной сцене:

Винницкие, Отдыхаем вместе, Трио Разные, VIP Тернополь, 30+, СКВ, Стадион Диброва, Воробушек, Наш формат и Веселые Бобры.

Несмотря на то, что в новом сезоне будут участвовать опытные команды, которые успели стать звездами Лиги Смеха, команда проекта проводит отбор молодых и талантливых юмористов для следующих сезонов проекта.

Съемки проходили без зрителей с соблюдением всех карантинных норм. А имена победителей объявят 30 апреля в 20:15 на 1+1.

Посмотреть все выпуски шоу Лига Смеха можно будет на сайте 1+1 video.