Лига Смеха 2021 - назвали список тренеров будущего сезона

Лига Смеха 2021 / 1+1

Новый сезон шоу Лига Смеха выходит на 1+1 9 февраля. В новом сезоне зрители увидят и Лигу Смеха, и Вечерний Квартал.

Новый чемпионат Украины по юмору пройдет под лозунгом "Битва Титанов", ведь лучшие команды всех сезонов и за всю историю Лиги Смеха соберутся на одной сцене.

Новый сезон пройдет с существенным обновлением состава звездных тренеров, которых на этот раз выбирать будут именно команды участников.

Тренеры Лиги Смеха 2021

Телеведущая Маша Ефросинина,

Певец Владимир Дантес,

Актриса Олеся Жураковская,

Писатель и филантроп Гарик Корогодский,

Певец Сергей Бабкин,

Главный судья шоу - актер Станислав Боклан.

Накануне премьеры телеведущая Маша Ефросинина, которая впервые будет тренером на шоу Лига Смеха, рассказала, как чувствует себя в новой роли:

"Ни для кого не секрет, что я очень хотела быть тренером Лиги Смеха, ведь для меня юмор - это лекарство от всего. Когда мне позвонили в конце двадцатого года и предложили стать тренером, я была за рулем. Мне пришлось припарковать машину, ведь у меня началось невероятное сердцебиение из-за волнения. Я вдруг осознала, что это лучшая новость за весь 20-й год. Это настоящий подарок. Поэтому в новой роли я чувствую себя несколько взволнованной, мне немного страшно. Хотя я никогда не боялась сцены, ведь моя карьера насчитывает десятки развлекательных шоу. Но Лига Смеха - это квинтэссенция юмористического жанра, для меня это новый вызов, новое испытание", - говорит она.

Лига Смеха / Пресс-служба

"Друзья! У меня для Вас прекрасные новости – в новом сезоне Лиги Смеха: Битва Титанов я стал тренером. Сбылась моя мечта. Очень хотел оказаться в тренерском кресле и неимоверно счастлив, что принимаю участие именно в таком сильном сезоне. Лига Смеха - это центр юмора, который я обожаю. Именно тут сплетаются энергии, имеющие целебные свойства, поэтому мы здесь все априори долгожители. Поздравляю всех нас с началом грандиозного сезона", - говорит Сергей Бабкин

Сергей Бабкин / Лига Смеха

А вот певец Владимир Дантес, который уже не в первый раз сядет в тренерское кресло шоу, рассказал, как отреагировал на появление новых коллег в проекте: "Обновленный состав тренеров - это замечательно. Появились новые лица, а следовательно комикам, титанам юмора есть, над кем шутить. От нового сезона я ожидаю главного - качественного юмора".

Ведущими нового сезона Лиги Смеха стали Евгений Кошевой и Потап.

Напомним, с января 2021 в России запустили свою Лигу Смеха.