Адвоката Пашаєва викликали до суду за лже-свідоцтво у справі Єфремова

Ельман Пашаєв і Михайло Єфремов / скріншот з відео

Адвоката Ельмана Пашаєва, який захищав відомого актора Михайла Єфремова у справі про смертельну ДТП в Москві, викликали до суду на допит у справі про лжесвідчення під час слухання цієї справи, повідомляє ТАСС.

20 листопада минулого року МВС Росії порушило кримінальні справи за статтею 307 Кримінального кодексу РФ ("завідомо неправдиві свідчення") проти свідків, яких приглав адвокат Ельман Пашаєв до суду у справі Єфремова. Під слідством опинилися три людини, які заявили, що в момент аварії артист нібито не сидів за кермом свого автомобіля.

19 квітня Пресненський суд Москви почав розгляд кримінальної справи щодо одного з обвинувачених у лжесвідченні - Тевана Бадасяна, який свою провину не визнає.

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