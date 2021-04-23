Адвоката Пашаєва викликали до суду за лже-свідоцтво у справі Єфремова

20 листопада минулого року МВС Росії порушило кримінальні справи проти свідків, яких запрошував на суд до Михайла Єфремова адвокат Ельман Пашаєв.
Адвоката Ельмана Пашаєва, який захищав відомого актора Михайла Єфремова у справі про смертельну ДТП в Москві, викликали до суду на допит у справі про лжесвідчення під час слухання цієї справи, повідомляє ТАСС.
20 листопада минулого року МВС Росії порушило кримінальні справи за статтею 307 Кримінального кодексу РФ ("завідомо неправдиві свідчення") проти свідків, яких приглав адвокат Ельман Пашаєв до суду у справі Єфремова. Під слідством опинилися три людини, які заявили, що в момент аварії артист нібито не сидів за кермом свого автомобіля.
19 квітня Пресненський суд Москви почав розгляд кримінальної справи щодо одного з обвинувачених у лжесвідченні - Тевана Бадасяна, який свою провину не визнає.
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Михайло Єфремов новини - що було раніше:
- На початку червня Михайло Єфремов потрапив у ДТП в центрі Москви.
- Актор, перебуваючи за кермом джипа, виїхав на зустрічну смугу і врізався у вантажне авто. В результаті аварії загинув водій вантажівки Сергій Захаров.
- Пізніше експертиза показала, що Єфремов перебував за кермом у стані алкогольного сп'яніння.
- Спочатку актор не визнавав свою провину в скоєнні смертельного ДТП. Суд обрав Єфремову запобіжний захід - домашній арешт.
- Потім артист сказав, що визнає свою провину. Прокурор заявив, що Провина Єфремова доведена. Сторона звинувачення просила засудити актора до 11 років позбавлення волі в колонії суворого режиму.
- Суд спершу призначив Єфремову покарання у вигляді 8 років позбавлення волі. Але після апеляції зменшив термін на півроку.