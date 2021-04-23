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Адвоката Пашаева вызвали в суд за лже-свидетельство по делу Ефремова

23 апреля 2021, 18:44

20 ноября минувшего года МВД России возбудило уголовные дела против свидетелей, которых приглашал на суд к Михаилу Ефремову адвокат Эльман Пашаев.

Пашаев, Ефремов
Эльман Пашаев и Михаил Ефремов / скриншот из видео

Адвоката Эльмана Пашаева, который защищал известного актера Михаила Ефремова в деле о смертельном ДТП в Москве, вызвали в суд на допрос по делу о лжесвидетельстве во время слушания этого дела, сообщает ТАСС.

20 ноября минувшего года МВД России возбудило уголовные дела по статье 307 Уголовного кодекса РФ ("Заведомо ложные показания") против свидетелей, которых приглал адвокат Эльман Пашаев в суд по делу Ефремова. Под следствием оказались три человека, заявившие, что в момент аварии артист якобы не сидел за рулем своего автомобиля.

19 апреля Пресненский суд Москвы начал рассмотрение уголовного дела в отношении одного из обвиняемых в лжесвидетельстве ‒ Тевана Бадасяна, который свою вину не признает.

Читайте такжеВ суд по делу Ефремова пришло сразу 4 апелляции

Михаил Ефремов новости - что было ранее:

  • В начале июня Михаил Ефремов попал в ДТП в центре Москвы.
  • Актер, находясь за рулем джипа, выехал на встречку и врезался в грузовое авто. В результате аварии погиб водитель грузовика Сергей Захаров.
  • Позже экспертиза показала, что Ефремов находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения.
  • Сначала актер не признавал свою вину в совершении смертельного ДТП. Суд избрал Ефремову меру пресечения – домашний арест.
  • Потом артист сказал, что признает свою вину. Прокурор заявил, что вина Ефремова доказана. Сторона обвинения просила приговорить актера к 11 годам лишения свободы в колонии строгого режима.
  • Суд сперва назначил Ефремову наказание в виде 8 лет лишения свободы. Но после апелляции уменьшил срок на полгода.
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