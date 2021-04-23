Адвоката Пашаева вызвали в суд за лже-свидетельство по делу Ефремова

Эльман Пашаев и Михаил Ефремов / скриншот из видео

Адвоката Эльмана Пашаева, который защищал известного актера Михаила Ефремова в деле о смертельном ДТП в Москве, вызвали в суд на допрос по делу о лжесвидетельстве во время слушания этого дела, сообщает ТАСС.

20 ноября минувшего года МВД России возбудило уголовные дела по статье 307 Уголовного кодекса РФ ("Заведомо ложные показания") против свидетелей, которых приглал адвокат Эльман Пашаев в суд по делу Ефремова. Под следствием оказались три человека, заявившие, что в момент аварии артист якобы не сидел за рулем своего автомобиля.

19 апреля Пресненский суд Москвы начал рассмотрение уголовного дела в отношении одного из обвиняемых в лжесвидетельстве ‒ Тевана Бадасяна, который свою вину не признает.

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