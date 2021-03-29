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Анастасія Волочкова зізналася, що зробила аборт від свого чоловіка

29 березня 2021, 17:39

Російська балерина Анастасія Волочкова вперше зробила зізнання про те, що штучно переривала вагітність.

Анастасія Волочкова
Анастасія Волочкова / instagram

Знаменита російська балерина Анастасія Волочкова, яка нещодавно розійшлася з таємничим коханим, але вже знайшла нового, розповіла, що їй довелося зробити аборт.

Як повідомляє видання Cosmopolitan, коли доньці Аріадні було п'ять років, Анастасія завагітніла вдруге.

За словами балерини Лері Кудрявцевої в шоу "Секрет на мільйон", на той момент у неї ще були стосунки з Ігорем Вдовіним. Вони були напружені, він перестав матеріально забезпечувати сім'ю. Волочкова зрозуміла, що якщо вона народить ще одну дитину, їй доведеться заробляти самостійно. Крім того, бізнесмен зробив це спеціально.

"Коли я дізналася - він це сказав мені і моїй мамі - що він це спеціально зробив. Спеціально, щоб у мене був свого роду "заліт"", - пояснила Волочкова.

Вона прийняла рішення перервати вагітність, яка на той момент тривала близько півтора місяців. Аборт виявився важким випробуванням для балерини, яка називає себе християнкою, і регулярно відвідує монастирі і церкви РПЦ.

"Я після цієї операції мало не померла. Мені жодного разу не робили операції, а тут таке... Я мамі написала листа, просто як заповіт, раптом я не виживу", - розповіла Анастасія.

Зірка стверджує, що діяла при цьому з кращих спонукань: "Я рятувала душу цього ненародженого створення. Я не хотіла мук для цієї дитини".

Анастасія Волочкова новини шоу бізнесу
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