Анастасія Волочкова зізналася, що зробила аборт від свого чоловіка

Анастасія Волочкова / instagram

Знаменита російська балерина Анастасія Волочкова, яка нещодавно розійшлася з таємничим коханим, але вже знайшла нового, розповіла, що їй довелося зробити аборт.

Як повідомляє видання Cosmopolitan, коли доньці Аріадні було п'ять років, Анастасія завагітніла вдруге.

За словами балерини Лері Кудрявцевої в шоу "Секрет на мільйон", на той момент у неї ще були стосунки з Ігорем Вдовіним. Вони були напружені, він перестав матеріально забезпечувати сім'ю. Волочкова зрозуміла, що якщо вона народить ще одну дитину, їй доведеться заробляти самостійно. Крім того, бізнесмен зробив це спеціально.

"Коли я дізналася - він це сказав мені і моїй мамі - що він це спеціально зробив. Спеціально, щоб у мене був свого роду "заліт"", - пояснила Волочкова.

Вона прийняла рішення перервати вагітність, яка на той момент тривала близько півтора місяців. Аборт виявився важким випробуванням для балерини, яка називає себе християнкою, і регулярно відвідує монастирі і церкви РПЦ.

"Я після цієї операції мало не померла. Мені жодного разу не робили операції, а тут таке... Я мамі написала листа, просто як заповіт, раптом я не виживу", - розповіла Анастасія.

Зірка стверджує, що діяла при цьому з кращих спонукань: "Я рятувала душу цього ненародженого створення. Я не хотіла мук для цієї дитини".