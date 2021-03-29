Анастасія Волочкова зізналася, що зробила аборт від свого чоловіка

Російська балерина Анастасія Волочкова вперше зробила зізнання про те, що штучно переривала вагітність.
Знаменита російська балерина Анастасія Волочкова, яка нещодавно розійшлася з таємничим коханим, але вже знайшла нового, розповіла, що їй довелося зробити аборт.
Як повідомляє видання Cosmopolitan, коли доньці Аріадні було п'ять років, Анастасія завагітніла вдруге.
За словами балерини Лері Кудрявцевої в шоу "Секрет на мільйон", на той момент у неї ще були стосунки з Ігорем Вдовіним. Вони були напружені, він перестав матеріально забезпечувати сім'ю. Волочкова зрозуміла, що якщо вона народить ще одну дитину, їй доведеться заробляти самостійно. Крім того, бізнесмен зробив це спеціально.
"Коли я дізналася - він це сказав мені і моїй мамі - що він це спеціально зробив. Спеціально, щоб у мене був свого роду "заліт"", - пояснила Волочкова.
Вона прийняла рішення перервати вагітність, яка на той момент тривала близько півтора місяців. Аборт виявився важким випробуванням для балерини, яка називає себе християнкою, і регулярно відвідує монастирі і церкви РПЦ.
"Я після цієї операції мало не померла. Мені жодного разу не робили операції, а тут таке... Я мамі написала листа, просто як заповіт, раптом я не виживу", - розповіла Анастасія.
Зірка стверджує, що діяла при цьому з кращих спонукань: "Я рятувала душу цього ненародженого створення. Я не хотіла мук для цієї дитини".
Як раніше повідомляв Главред, світська левиця і екс-балерина зважилася пройти через детектор брехні, щоб довести публіці - у неї вкрай багате, регулярне і насичене сексуальне життя. Волочкова хвалилася, що у неї секс по кілька разів на день.
Нагадаємо, що наприкінці січня Анастасія Волочкова заявила, що розлучається з нареченим напередодні весілля через те, що це "не її людина".
До цього Анастасія Волочкова вирішила труснути старовиною і згадати минулі статеві подвиги з чоловіками, які були до її нареченого.
Як відомо, офіційно Анастасія Волочкова жодного разу не була заміжня. Вона жила з бізнесменом Ігорем Вдовіним, від якого народила дочку Аріадну.
Після цього їй приписували безліч романів, мало з яких знайшли підтвердження - в певний момент Волочкова стала приховувати особисті відносини.