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Анастасия Волочкова призналась, что сделала аборт от своего мужчины

29 марта 2021, 17:39

Российская балерина Анастасия Волочкова впервые сделала признание о том, что искусственно прерывала беременность.

Анастасия Волочкова
Анастасия Волочкова / instagram

Знаменитая российская балерина Анастасия Волочкова, которая недавно разошлась с таинственным возлюбленным, но уже нашла нового, рассказала, что ей пришлось сделать аборт.

Как сообщает издание Cosmopolitan, когда дочке Ариадне было пять лет, Анастасия забеременела во второй раз.

По словам балерины, Лере Кудрявцевой в шоу "Секрет на миллион", на тот момент у нее еще были отношения с Игорем Вдовиным. Они были напряженные, он перестал материально обеспечивать семью. Волочкова поняла, что если она родит еще одного ребенка, ей придется зарабатывать самостоятельно. Кроме того, бизнесмен сделал это специально.

"Когда я узнала — он это сказал мне и моей маме, — что он это специально сделал. Специально, чтобы у меня был своего рода "залет"", — пояснила Волочкова.

Она приняла решение прервать беременность, которая на тот момент длилась около полутора месяцев. Аборт оказался тяжелым испытанием для балерины, которая называет себя христианкой, и регулярно посещает монастыри и церкви РПЦ.

"Я после этой операции чуть не умерла. Мне ни разу не делали операции, а тут такое... Я маме написала письмо, просто как завещание, вдруг я не выживу", — рассказала Анастасия.

Звезда утверждает, что действовала при этом из лучших побуждений: "Я спасала душу этого неродившегося создания. Я не хотела мучений для этого ребенка".

Анастасия Волочкова новости шоу бизнеса
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