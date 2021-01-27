Анастасия Волочкова бросила жениха перед свадьбой

Анастасия Волочкова / Instagram

Анастасия Волочкова с большим постом обратилась к своим подписчикам, и призналась, что бросила своего жениха перед свадьбой, несмотря на недавний анонс бракосочетания.

Она опубликовала свои слова в Instagram, объясняя, что же случилось.

Волочкова решила сделать публичное заявление, чтобы об ее личной жизни узнали от нее, а не из-за слухов в Сети среди блогеров и журналистов.

"Дорогие мои, я всегда предпочитаю делиться событиями моей жизни из первых уст. В день своего рождения я была счастлива. Но в этот самый день Я приняла решение расстаться со своим молодым человеком...", - пишет Волочкова.

Анастасия Волочкова / Instagram

Она подчеркнула, что они долго жили вместе, и она не может про него сказать плохого слова.

"Но мне, как и многим людям, свойственно разочаровываться в людях и в их отношениях и поступках. А на территории поступков слова проигрывают войну... И я понимаю и чувствую, что с сильной духом женщиной рядом может быть только Мужчина, сильнее ее, могущественнее, благороднее, достойнее и величественнее. По характеру", - объясняет балерина.

Она призналась, кроме всего прочего, что от мужчины ждет признания своей работы, своего хобби - балета.

"Но так получилось, что Сердце мое подсказало мне, что нужно многое изменить. И, разочаровавшись, я решила не лгать самой себе..А ведь Главный Судья Жизни - это наша человеческая Совесть", - говорит женщина о своем поступке..

Анастасия Волочкова / Instagram

"И я решила завершить эти отношения. Искренность - очень редкое качество в наши дни... И я не жалею, что во мне нет меркантильности и лукавства. Я поступила честно и открыто. И я решила начать новый этап своей жизни.... ", - утверждает она.

Напомним, в день рождения 20 января Анастасия Волочкова анонсировала свою свадьбу.

Она заявила, что все расходы на себя решил взять ее возлюбленный. А свадьба будет 20 октября.

Как известно, официально Анастасия Волочкова ни разу не была замужем. Она жила с бизнесменом Игорем Вдовиным, от которого родила дочь Ариадну.

После этого ей приписывали множество романов, мало их которых нашли подтверждение - в определенный момент Волочкова стала скрывать личные отношения.